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В Украине существует проблема дискриминации, отмечает больше половины украинцев. А каждый пятый считает, что в Украине нет эффективных способов защитить свои права, по результатам социологического исследования о правах человека. При этом, 56,9% опрошенных утверждает, что СМИ больше всего влияют на формирование представления украинцев о правах человека. Соответственно, медиа могут увеличивать или уменьшать социальное напряжение в обществе. В рамках «Донбасс Медиа Форум 2018» будет проведено несколько тренингов по теме дискриминации в СМИ. Радио Донбасс.Реалии узнало, кого дискриминируют СМИ и насколько это может быть опасно.

Права человека и социальная справедливость – одни из самых важных ценностей для граждан Украины, по результатам исследования «Гражданская осведомленность в Украине» 2016 года. Больше половины украинцев – 59,5%, считают, что в Украине есть проблема дискриминации, а 40% лично с этим сталкивались. При этом, большинство опрошенных готовы поддержать дискриминацию некоторых групп населения, что показивают результаты общенационального исследования о правах человека.

СМИ играют большую роль в формировании представления украинцев о правах человека – 56,9%, далее идут семья и друзья – 42,4%, интернет и соцсети – 25,4%.

В 2012 году в Украине был принят закон О принципах предотвращения и противодействия дискриминации. В нем определяется понятие дискриминации и какой она может быть. Журналистка «Громадське радио» Елизавета Кузьменко говорит, что об этом законе знает недостаточная часть граждан, в частности, это касается профессиональных групп, как журналисты. Журналистам, когда они пишут о дискриминации, важно различать понятие стереотипа, предубеждения и дискриминации, говорит она: «Стереотипы – обобщенное представление относительно чего-то или кого-то, предубеждение – негативная установка к группе с определенными признаками, а дискриминация – это уже действие. Наше менее благосклонное отношение через определенные признаки человека превращаются в незаконное действие».

Лиза Кузьменко приводит пример: «Стереотип – все женщины хрупкие. Предубеждение – женщина не может выполнять определенные виды работы. Дискриминация – женщине запрещено выполнять определенные виды работы.

Журналистка «Центра информации о правах человека» и эксперт по вопросам недискриминации Ирина Виртосу уточняет, что человека могут дискриминировать по большому количеству признаков: «Это может быть пол, раса, цвет кожи, место жительства или другие признаки, список неисчерпаем. То, что не все признаки внесены в закон, не означает, что их нет. Это очень важный момент, который расширяет действие закона и защищает человека, если он испытал дискриминацию».

Дискриминация может коснутся любого, даже если человек временно обрел определенные признаки

Эксперт объясняет, что дискриминация может коснуться любого, даже если человек временно обрел определенные признаки.

«Это может касаться, например, успешного молодого парня, который сломал ногу и пересел на инвалидную коляску или стал ходить на костылях, – говорит она. – Это вопрос трех месяцев, но его уже не замечают. То, что человек передвигается на коляске, закрывает перед ним много дверей».

Неприязнь к определенной группе населения может привести к преступлению на почве ненависти. Это может затронуть, к примеру, иностранцев, религиозных меньшинства, ромов или ЛГБТ. Лиза Кузьменко объясняет, что освещение этой темы в журналистике часто не сбалансировано, журналисты ограничены собственными взглядами.

«Журналисты находятся в плену стереотипов и предубеждений, когда готовят такие материалы, за неимением информации. Часто они опираются на хроники полиции, где может быть написано, например, что группа лиц кавказской национальности совершила ограбления. СМИ может переопубликовать эту информацию, не обратив внимания, что была использована неправильная терминология. Создается образ, все кавказцы – воры», – отмечает Кузьменко.

Журналисты должны писать о людях, в первую очередь, а не об их возрасте, их национальности или о любом другом признаке

​Журналистка поясняет, что не стоит указывать или акцентировать внимание на дополнительных признаках. Можно указывать – это гражданин Украины или иностранец: «Журналисты не должны указывать эти признаки, если

это не касается непосредственно материала. Журналисты должны писать о людях, а не об их возрасте, их национальности или о любом другом признаке».

Заместительница шеф-редактора по авторским проектам «Детектор медіа» Гала Скляревская говорит, что использование некорректных и неуместных терминов может разжигать «язык ненависти». Эксперт вспоминает ситуацию с корреспонденткой канала ICTV Анной Тесленко, которая в своем посте на Facebook назвала ромов «цыганским биомусором». Подобные высказывания, особенно от журналистов, могут увеличивать социальное напряжение и формируют негативное восприятие определенных групп населения среди украинцев.

Одним из трагичных примеров было нападение на ромский лагерь, вследствие чего был убит ром. После этой ситуации журналисты подняли вопрос, не они ли виноваты в подобных трагедиях и насколько открыто и честно подают информацию.

Лиза Кузьменко утверждает, что медиа разжигают вражду, поддерживая стереотипы и предубеждения, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям: «СМИ – это очень мощный инструмент формирования общественного мнения. Публикуется материал, который разжигает вражду, и не объясняет, почему нужно интегрировать людей в общество, а наоборот исключает этих людей из общества, например, ромов, ЛГБТ, иностранцев. Читатели воспринимают это за пример и приобретают стереотипы. Это очень опасно».

Дискриминация – это опасно, это преступление. Проблему нельзя умалчивать, ее нужно сбалансировано комментировать и освещать

​В свою очередь, Ирина Виртосу объясняет, что медиа могут умалчивать некоторые

проблемы из-за наличия в них конфликта. По ее мнению, журналисты должны думать

не о том, освещать ли тему,

а о том, как это делать

корректно: «Дискриминация – это опасно, это преступление. Проблему нельзя умалчивать, ее нужно сбалансировано комментировать и освещать».

Журналистка обращает внимание, что помимо закона о противодействии дискриминации, медиа должны руководствоваться кодексом журналистской этики: «В кодексе все четко и просто прописано. Не обязательно знать на память закон, чтобы не дискриминировать людей. Помимо этого есть разные сборники по чувствительной терминологии».

Организации по защите прав человека, а также медиаграмотности периодически выдают свежие сборники, гайды о том, как корректно писать или говорить о тех или иных группах населения, сбалансировано подавать информацию, не разжигать язык ненависти и не распространять стереотипы и предубеждения, заложниками которых часто становятся сами журналисты. Ниже предлагается несколько сборников и пособий, собранных для журналистов и медиа:

Свежий сборник конспектов лекций «Права человека и массмедиа в Украине», в частности, раздел «Слово против дискриминации».

Пособие «Ничего для нас без нас» о том, как корректно рассказывать о людях с инвалидностью и процессе инклюзии.

Как рассказывать про инвалидность.

ЛГБТ-терминология для журналистов.

Учебник по гендерной теории и правах женщин «Гендер для медиа».

Словарь образованного украинца. Как можно и нельзя говорить о людях.

Кампания по противодействию дискриминации.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)