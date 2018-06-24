У Львові напали на табір ромів: 1 загиблий, 4 травмованих – поліція

В результаті нападу групи осіб на табір ромів на околиці Львова одна людина загинула, четверо травмовані, повідомляє управління Національної поліції у Львівській області.

«23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Через напад одна особа загинула, ще четверо травмовані», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За даними видання Zaxid.net, внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жінку, 19-річного хлопця та 10-річного хлопчика, усі вони також живуть на Закарпатті.

Це не перший напад на стихійні ромські табори в Україні.

9 травня на місці стихійного поселення ромів на околиці Львова сталася пожежа. За інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, табір підпалили невідомі особи, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

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22 травня у Тернопільській області напали на табір ромів, поліція на місці інциденту вилучила гільзи від травматичної зброї. Правоохоронці розглядають кілька версій тієї події: у першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині.

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.