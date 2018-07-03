(Друкуємо мовою оригіналу)

Гулять до часу ночи наконец-то можно на неподконтрольной части Донецкой области. Со 2 июля там сокращен комендантский час: по «указу» лидера группировки «ДНР» Александра Захарченко, запрет на пребывание на улице будет теперь действовать с 1:00 до 5:00 (раньше он начинался в 23:00).

О первой реакции дончан на эту новость Радио Донбасс.Реалии рассказал блогер из Донецка.

Большинство ещё побаиваются – думают, что это фейк

«Вчера (2 июля) люди уже гуляли вечером, но мало. Большинство ещё побаиваются – думают, что это фейк. В целом, жители радуются и говорят, что давно так надо было сделать – особенно, в летний период. Касаемо общественного транспорта, пока официальных заявлений о продлении его работы не было. Но дончане надеются,что в связи с сокращением комендантского часа и транспорт будет ходить дольше, хотя бы до 22:00, а не как раньше, до 20:00. Основная версия сокращения «комчаса» среди местных – это продолжительность работы торговых точек, маркетов, кафе и ресторанов. Люди будут дольше гулять, соответственно, и больше будут брать различной продукции и тратиться на развлечения», – говорит он.

Сокращение комендантского часа – самая обсуждаемая новость в местных пабликах «Вконтакте». Люди делятся впечатлениями, некоторые в первый же вечер устроили проверку нового оккупационного порядка:

– Вчера гуляли после 23:00 по Ильича (проспект в Донецке – ред.). Стремно было, мало ли, но нормально все прошло, – пишут в донецкой группе.

– Такси вчера вызывал в начале 11-го (ночи – ред.). Приехало.

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Другие люди осторожничают:

– Сегодня звонили в полицию. Они сказали, что слышали о таком распоряжении, но им ещё приказ не пришёл. Так что нужно звонить, узнавать. Завтра», – пишет житель оккупированного Харцызска.

В харцыском паблике завязался спор с усомнившемся в пользе ночной свободы:

– Неужели кто-то на самом деле был рад комендантскому часу?

– Подозреваю, что ответ Вас удивит, но рады были многие, а тех, кому все равно, еще больше.

– Месье знают толк в извращениях. Хотите и дальше сидеть дома? Никто ж вам не запрещает.

– Я Вам больше скажу, хочу сидеть дома, и чтоб никто не орал и не включал на всю музыку под окнами до часу ночи...

Нашлись недовольные и среди дончан и юзеров соцсетей из Горловки (лексика сохранена):

– Нда, это достижение), смысл жизни был бродить ночью...

– Типа всех больше волновало, шо пешком через весь город нельзя после 23:00 пройтись.​

– У меня вчера под окном тестила какая-то молодежь бухая, до пол-первого невозможно было заснуть.

– Евгений, да, бухих малолеток вчера было много. Тоже под окнами орали, как ненормальные, только часа в два разошлись.

В группировке «ДНР» заявили, что, возможно, продлят работу общественного транспорта. Подконтрольные российским гибридным силам «администрации» Донецка и Енакиево написали, что готовы пересмотреть график.

– Правильно, стоимость проезда подняли, значит и работать транспорт должен дольше. А то водители привыкли с маршрута съезжать после 17:00 и как хочешь домой и добирайся, – пишут из Горловки.

– Магазины дольше будут работать. Все это на наполнение казны. Пенсии с чего платить?

– Всё для бесперебойной работы кабаков... «Для наполнения казны».

Интересно, что комендантский час отменики после, а не до выпускных балов. Еще неделю назад выпускники вынуждены были прятаться от т«полиции» группировки «ДНР».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)