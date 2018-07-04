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В исправительной колонии возле Красного Луча погибли двое заключенных. Их без средств защиты отправили чистить канализацию, и они отравились газами. Гибель заключенных на неподконтрольных территориях стала обыденным явлением, говорят правозащитники. Так как отбывающие наказание живут в полной антисанитарии, к ним применяют силу, а также не всегда оказывают медицинскую помощь. Многие заключенные хотят перевестись на подконтрольную Украине территорию, но этот вопрос практически не решается. Во многом из-за того, что в группировках делают бизнес на заключенных.

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О гибели двух заключенных в колонии №19 вблизи города Хрустальный (бывший Красный Луч – ред.) заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его словам, он имеет много источников на неподконтрольной территории – это и родственники заключенных, и работники пенитенциарной системы. Один из источников и сообщил о гибели заключенных. Позже он эту информацию проверил и выяснил, что администрация колонии приказала двум заключенным заняться чисткой канализации, рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии. В процессе работы они отравились ядовитыми газами.

Их туда отправили без средств защиты. Естественно, что люди надышались и все

«Их туда отправили без средств защиты. Им ничего не дали. Помещение там не проветривалось. Это подвальное помещение без вентиляции. Естественно, что люди надышались и все», – рассказал Павел Лисянский

В группировке «ЛНР» эту информацию пока никак не комментировали. О случившемся нет информации ни на сайте так называемого «МЧС ЛНР», ни на странице так называемого «управления исполнения наказаний».

Нам не дают с глазу на глаз поговорить с заключёнными в местах лишения свободы в ОРДЛО – миссия ООН

Места лишения свободы на неподконтрольных территориях остаются очень закрытыми. Представителей международных организаций пустить на территорию колоний могут, но вот пообщаться с людьми конфиденциально возможности не дают. Об этом рассказала сотрудница мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева. По ее словам, в миссии знают о гибели заключенных, но не из первоисточников.

Нам продолжают отказывать в конфиденциальном доступе в места лишения или ограничения свободы

«Связано это с тем, что как мы уже неоднократно говорили, что нам продолжают отказывать в конфиденциальном доступе в места лишения или ограничения свободы на территории, контролируемыми вооруженными группами. Дискуссии по этому поводу продолжаются. Для нас очень важно иметь такой конфиденциальный доступ и возможность общаться с глазу на газ с лицами, которые были задержаны или с заключенными, чтобы понимать – какая ситуация, какие условия содержания и как относятся к заключенным или задержанным лицам», – рассказала Ирина Яковлева.

На принудительном труде заключенных группировки зарабатывают от 3 до 5 миллионов долларов в год – Лисянский

В местах лишения свободы на оккупированных территориях находится больше 10 тысяч человек. Половина из них были осуждены еще до 2014 года. Многие из заключенных хотят, чтобы их перевели в места лишения свободы на подконтрольную Украине территорию. В частности, об этом говорилось в письме, которое прислали Радио Свобода заключенные донецкой исправительной колонии №124. Однако, за годы конфликта перевести удалось меньше 200 заключенных. По мнению Павла Лисянского, группировкам выгодно держать заключенных у себя, так как их используют в качестве бесплатной рабочей силы, которая приносит большие деньги. Работать заставляют всех, а кто отказывается – к ним применяют санкции.

Что заключённым говорят, то они и делают. По две смены, иногда по три смены подряд работа

«Что заключённым говорят, то они и делают. По две смены, иногда по три смены подряд работа. Это с 6 утра и до 11 часов вечера. Они там практически находятся все время. Приходят на барак только спать. И оплата труда исчисляется в сигаретах. Блок сигарет в месяц», – рассказал освобожденный в январе этого года из Краснолучской колонии Теймураз Нихотин.

В колониях на оккупированных территориях производится несколько десятков наименований продукции. Мебель, одежда, изделия из железа и бетона. Предоставляются даже услуги по переработке зерна. По словам Павла Лисянского, ежегодно группировки зарабатывают на колониях от 3 до 5 миллионов долларов. И это при том, что использование принудительного труда противоречит Всеобщей декларации прав человека.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)