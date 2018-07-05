Реакція України на поведінку Росії в Азовському морі має бути комплексною (огляд преси)

Про те, як зупинити Росію, яка наступає в Азовському морі, аналізує газета «День». Колишні військові та експерти, які постійно слідкують за ситуацією, б’ють на сполох уже третій місяць. Проблема була й раніше, однак із травня агресор почав діяти набагато нахабніше. Видання стверджує, що практика затримання українських суден російською ФСБ – це частина гібридної війни проти України. Росія постійно затримує судна, які прямують до українських портів. Згадавши факти подібних випадків, газета зазначає, що після уроків, які піднесла Росія на сході України, а особливо в Криму, українська влада мала б зробити серйозні висновки. Однак провокативні дії Кремля чомусь залишаються без належної відповіді з боку України, переконані експерти видання. Вони наголошують, що реакція на поведінку Росії в Азовському морі має бути комплексною. Це і безпекове питання, і військове, це і юридичні заходи, і заходи організаційні. Тільки скоординованість усіх дій може бути адекватною відповіддю агресору, який діє зухвало, постійно пересуваючи «червону лінію». На цьому газета наголошує в статті «Держава-пірат».

Кремль давно скуповує еліту провідних країн Європи, стверджує в тижневику «Країна» публіцист Олег Романчук. Зокрема, заохотили працювати на себе екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, приручили й чимало інших впливових осіб Заходу. Бо для багатьох європейців газ – важливіший за мораль, переконаний дописувач тижневика. Він прогнозує, що після Кубка світу з футболу Росія почне тиснути на Україну як економічно, так і у воєнному плані. Тому Києву потрібно бути до цього готовим. І мати достатньо озброєння. Бажано власного виробництва. Однак влада не вельми активна в цьому питанні. Автор запитує – коли в Україні нарешті з’явиться патронний завод? Уже п’ятий рік, як втратили луганський. А будівництво нового досі не почали. Докладніше про це йдеться в статті «Усі в усьому світі бояться війни. Це головне досягнення Путіна».

Те, що українцям пропонують під виглядом «земельної реформи», таким не є, зазначають експерти газети «День». Вони нагадують, що реальна вартість природного капіталу як національного багатства країни ще десять років тому сягнула позначки в 320-380 трильйонів доларів США. І 83-88% із них – це природно-ресурсні багатства. За Конституцією, земля та її природні ресурси є об’єктами права власності українського народу. Тобто в середньому кожен українець сьогодні є власником ресурсу на вісім мільйонів доларів. Чому ж тоді стільки українців бідує? – запитує видання. Про перекоси земельної реформи, мільйонерський стандарт для українського громадянина і «національну комору» як спосіб подолання нерівності газета розповідає в публікації «Українці – мільйонери!»

5 липня – четверта річниця визволення Слов'янська та Краматорська. Газета «Голос України» згадує, як бійці-розвідники 2-го батальйону Нацгвардії над міськрадою Слов'янська встановили український прапор, як передові сили Нацгвардії увійшли до Краматорська. У визволених містах поступово налагоджувалось мирне життя, запрацювали комунальні та соціальні служби. У липні 2014-го, крім Слов'янська й Краматорська, українські військові визволили від проросійських бойовиків Костянтинівку, Дружківку, Бахмут. Про події, що вже стали історією, розповідає парламентське видання.