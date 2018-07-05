Польщею прокотилася хвиля протестів на захист Верховного суду. Єврокомісія розпочала санкційну процедуру

У понад 60 містах Польщі перед будинками судів відбулися акції протесту проти «обмеження незалежності органів судової влади». Учасники мітингів не погоджуються зі змінами в польському законодавстві, згідно з якими третина суддів Верховного суду повинна піти на пенсію. У варшавському віче взяв участь Лех Валенса – колишній президент Польщі гостро критикує теперішню польську владу. Він назвав її дії щодо Верховного суду «замахом на інтереси Польщі». Вкрай критична щодо змін у польському судочинстві Європейська комісія, яка розпочала щодо Польщі санкційну процедуру.

Демонстрації та мітинги у різних містах Польщі відбулися тому, що 27 із 72 суддів Верховного суду Польщі мусять негайно піти на пенсію.

Залишити свою посаду й перейти у так званий «стан спочинку» повинна й голова цього суду Малгожата Герсдорф.

До цього їх зобов’язує нова версія закону про Верховний суд, що передбачає зниження пенсійного віку для суддів, проголосована парламентом, де більшість має консервативна партія «Право і справедливість» та її союзники. Раніше пенсійним віком для суддів цього суду було 70 років, тепер – 65.

Згідно з нововведеннями, судді можуть залишитися на своїх посадах за умови, якщо напишуть відповідні заяви й представлять довідки про стан свого здоров’я, а президент країни висловить на це свою згоду. Половина 65-річних суддів відмовилася від такої процедури. Вони наполягають на тому, що оновлений закон суперечить польській конституції, тому вони й надалі залишатимуться на своїх посадах. Законність змін, запропонованих парламентом заперечує й голова Верховного суду. 4 липня Герсдорф прийшла на роботу, як завжди.

Потрапити з вулиці у приміщення їй допомогли протестувальники, які створили «живий коридор».

Чим закінчиться «бунт» суддів?

Натомість політики з польської партії влади стверджують, що кадрові зміни у Верховному суді необхідні. Мовляв, треба очистити польське судочинство від людей старшого покоління, які пов’язані з попередньою комуністичною системою. Ярослав Качинський, голова партії «Право і справедливість» рішення 65-річних суддів Верховного суду назвав «бунтом», який, на його думку, приречений на поразку.

Натомість його опонент Лех Валенса вважає, що кадрові зміни у Верховному суді – це удар по польській демократії. Він закликав своїх співгромадян стати на захист незалежності судів. «Кожен, хто сьогодні виступає проти конституції, проти поділу влади на три гілки, той є злочинцем», – говорив Валенса на віче у Варшаві.

Натомість Яцек Треля, керівник Головної ради адвокатів заявив, що суперечливі зміни у польському законодавстві вдаряють по незалежності польських судів і ставлять під знак питання незалежність кожного з суддів. «Те, що відбувається у цю мить, загрожує підвалинам демократичної правової держави. Загрожує підвалинам, якими є незалежність судів від кожної влади», – каже Треля.

У свою чергу Ришард Петру, провідний політик опозиційної партії «Сучасна» дії влади щодо Верховного суду вважає «ослабленням демократії». Втім, визнає політик, теперішні акції протесту не є настільки масовими, як минулорічні, коли поляки виходили на вулиці міст захищати незалежність Конституційного суду та загальних судів. В інтерв’ю радіо TOK FM він зазначив: «Допоки економіка у відносно доброму стані, на вулицях не буде натовпів. У історії головним завжди був економічний чинник».

Європа не обернеться до Польщі плечима – Вебер

Ситуація, що склалася навколо польського Верховного суду, стала предметом обговорення в Європейському парламенті, де в середу з промовою виступив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він говорив про традиції польського парламентаризму та добру економічну ситуацію у Польщі.

«Кожна країна має право формувати свою правову систему, відповідно до своїх традицій», – наголосив Моравецький. Після виступу на його адресу посипалися гострі питання європейських політиків щодо стану польської демократії.

Якщо польський уряд не хоче зберігати польські досягнення, то Європа йому в цьому допоможе

Найбільш критичним щодо польського прем’єра був Манфред Вебер, голова Європейської народної партії. «Учора у Польщі були демонстрації на вулицях. Виникає дедалі більше питань, наприклад, чому телебачення стало пропагандистським, а не незалежним ЗМІ? Чому ваш уряд звільняє суддів через їхні політичні погляди?», – запитував Вебер. За словами цього політика, Європа не обернеться плечима до Польщі. Він заявив: «Якщо польський уряд не хоче зберігати польські досягнення, то Європа йому в цьому допоможе. Є ще одна Польща. Є польські демонстранти, люди, які вийшли на вулицю».

Голова ліберальної фракції Європарламенту Гай Верхофштадт також звернувся до польського прем’єр-міністра. «Колись ви були юнаком, залученим до руху «Солідарність» та частиною команди, яка обговорювала вступ Польщі до ЄС. Поверніть Польщу до родини європейських народів», – закликав Верхофштадт.

Ваша влада віддаляє Польщу від шляху демократії

Критично на адресу польського уряду висловилася й Скія Келлер із партії «Зелені». «Ваша влада віддаляє Польщу від шляху демократії», – сказала вона.

У понеділок Європейська комісія розпочала щодо Польщі санкційну процедуру через «обмеження незалежності Верховного суду». На думку комісії, польські нововведення порушують принцип незалежності суддів, тож таким чином Польща не дотримується Договору про Європейський союз. Варшаву просять змінити суперечливий закон про Верховний суд. Якщо польський парламент протягом місяця не внесе відповідних змін, то перший етап процедури закінчиться позовом Єврокомісії до суду ЄС.