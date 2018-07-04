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04 Липень 2018, Київ 14:59
Новини | Міжнародні

Голова Верховного суду Польщі вийшла на роботу всупереч новому закону

Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф прибула до будівлі суду у Варшаві, 4 липня 2018 року

Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф 4 липня вийшла на роботу, незважаючи закон про реформу судової системи, за яким вона має піти у відставку. Закон, який вступив у дію в ніч 4 липня, передбачає зниження пенсійного віку для суддів.

Свої дії Герсдорф пояснила тим, що вважає закон таким, що суперечить конституції.

Вона прибула до будівлі суду у Варшаві у супроводі прихильників і заявила: «Моя присутність тут – це не політика, я тут, щоб захистити верховенство права».

65-річній Герсдорф запропонували звільнитися, але вона заявила, що, за конституцією, має залишатися на посаді до 2020 року.

Критик владної партії «Право і справедливість» Герсдорф назвала закон, який зобов’язує суддів йти у відставку у 65 років, а не в 70, «чисткою».

Польська опозиція звинувачує владну партію в прагненні поставити під контроль судову систему. У Варшаві відбувалися масова акція протесту. Новий закон засудив також Європейський союз, який почав судову процедуру проти польського уряду.

Водночас влада Польщі заявляє, що реформа необхідна для боротьби з корупцією і модернізації судової системи.

Протести у Варшаві проти закону про суди
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Протести у Варшаві проти закону про суди

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