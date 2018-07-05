Технологія діпфейку стане найсучаснішою інформаційною зброєю – Associated Press

Нові технології дозволять будь-кому створювати відеоролики про реальних людей, де вони казатимуть те, чого ніколи казали, повідомляє агентство Associated Press. Експерти та законодавці вже прогнозують, що цей високотехнологічний спосіб «вкладати слова в чиїсь уста» стане найсучаснішою зброєю в умовах інформаційних воєн.

Завдяки новим технологіям лінія між реальністю і фантастикою стає дедалі більш розмитою, вважають журналісти агентства Associated Press.

«Діпфейк» показує не просто підроблене відео, а відеоролик, що було створено, підживлюючи комп’ютерний алгоритм величезною кількістю зображень. Коли ви вже завантажили достатньо такого контенту та у наднормовий час, то алгоритм вчиться, як імітувати цей контент», – розповідає експерт з питань національної безпеки Ендрю Грото (Andy Grotto) у сюжеті Associated Press.

«Діпфейк» складається із двох англійських слів: «deep» – глибокий, та «fake» – фальшивка». Діпфейк – керований штучним інтелектом механізм заміщення обличчя людини на відео обличчям іншої людини шляхом машинного навчання, таке визначення пропонує один із онлайн словників.

Ендрю Грото вважає, що протягом наступного року чи двох років, для людини буде дуже важко відрізнити реальне відео від підробленого.

У США республіканці і демократи прогнозують, що цей високотехнологічний спосіб – «вкладати слова в чиїсь уста» – буде наступною зброєю в умовах дезінформаційних воєн.

«Ми знаємо, що є люди, які намагаються розділити суспільство, вплинути на вибори, і ми знаємо, що така спроможність існує. Ось чому це логічно, що хтось збирається зробити наступний крок і використати його саме в таких цілях», – каже республіканець Марко Рубіо, який є співавтором законопроекту, що вимагає від уряду США автоматично накладати санкції на країни, які, на думку розвідки США, здійснюватимуть втручання у перебіг виборів у Сполучених Штатах.

У 2009 році американське посольство в Москві скаржилося російському Міністерству закордонних справ про підроблене домашнє відео, імовірно зроблене, щоб зганьбити американського дипломата.

А у 2018 році американский режисер Джордан Піл та видання BuzzFeed опублікували начебто відеозвернення колишнього президента США Барака Обами, в якому він називає Дональда Трампа «засранцем». Насправді, Обама нічого такого не казав. Ролик створили за допомогою програми Fakeapp і графічного редактора Adobe After Effects. Журналісти і режисер мали намір показати, як у майбутньому будуть виглядати фейкові новини.

За словами продюсера, кліп був створений за допомогою комбінації професійних та безкоштовних програм для редагування відео, які використовують машинне навчання.

«Я знав, що це можливо, але не був упевнений, чи дійсно це спрацює. Коли воно працювало, я подумав: «Це божевілля! Подивіться на це! Знаєте, наразі це ще досить складно, але це набагато легше, аніж мало б бути», – розповів Джордан Піл.

Департамент оборони США та університети працюють над технологіями виявлення підроблених зображень та відео. Але правоохоронні органи та органи розвідки стурбовані тим, що противники США використовуватимуть сфабриковані відео, щоб вплинути на середньострокові вибори, майбутні політичні кампанії або національну безпеку.