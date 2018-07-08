З автором Акту незалежності України Левком Лук’яненком прощатимуться два дні

Прощання із автором Акту проголошення незалежності України, багаторічним в’язнем радянських таборів, один із співзасновників Української Гельсінської групи Левком Лук’яненком відбуватиметься протягом двох днів: у понеділок 9 липня – у Хотові, а у вівторок 10 липня – у клубі Кабінету міністрів на вулиці Інститутській у Києві.

Прощання із Левком Лук'яненком розпочнеться у домі подружжя Лук'яненків у Хотові під Києвом із 14 години понеділка 9 липня. А наступного дня з 10 ранку прощання відбуватиметься у Києві – у клубі уряду, а потім буде церемонія відспівування у Володимирському кафедральному соборі. Про це повідомив, із посиланням на дружину Левка Лук’яненка, колишній народний депутат Володимир Яворівський,

«Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрошатися в його будину, в селі Хотові. У вівторок з 10 по 12-у в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському (соборі – ред.) з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому», – написав Яворівський на своїй сторінці у мережі Facebook

Поховаються Левка Лук’яненка, який помер 7 липня, на Байковому кладовищі у Києві.

​Біографія

Левко Лук’яненко народився у символічний день 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка на Чернігівщині. Батьки його були селянами. «Хліба уперше наїлися при німцях», – так згадував про своє дитинство Лук’яненко.

У 1944 році його неповнолітнім зі шкільної лави забрали до лав Червоної армії, але на фронт він уже не потрапив. Служив до 1949 року в Австрії. За словами Лук'яненка, саме тоді у нього сформувались антирадянські настрої, але він вважав, що ефективно боротися із системою можна тільки зсередини. У книзі «Сповідь у камері смертників» Лук’яненко напише про це так: «Влада в СРСР зосереджена в партії, то моя посада має бути посадою в партії».

У 1951 році Лук’яненко вступив у комсомол, а пізніше і до Комуністичної партії. Закінчив юридичний факультет Московського університету. Одружився ще студентом.

У 1956 році розпочав підпільну боротьбу за незалежність України. Працюючи адвокатом на Львівщині, Левко Лук’яненко створив Українську Робітничо-Селянську Спілку, яка виступала за конституційне відділення України від СРСР. Він написав програму партії і у 1960 році у Львові провели перше підпільне партійне зібрання. Але незабаром усіх заарештували, Левка Лук’яненка виключили з КПРС і у травні 1961 засудили до розстрілу «за антирадянську агітацію і пропаганду». Через 72 доби вирок замінили на 15 років ув'язнення.

У таборах Мордовії Левко Лук’яненко знайшов широке коло однодумців – вояків УПА. Про це Лук’яненко скаже так: «Я вважав себе за щасливу людину, що потрапив у таке середовище».

У 1976 Левко Лук'яненко вийшов на свободу і підтримав ідею створення Української Гельсінської групи. В одному із інтерв’ю Радіо Свобода Лук’яненко скаже, що усі засновники групи за поширення дії Гельсінського акту в СРСР були свідомі того, що їх усіх арештують.

«Коли ми підняли питання на цілий світ про розширення демократії і свободи у Радянському Союзі, то це було направлено на підрив імперських основ. Тому проти нас спрямували усі сили КГБ і міліції», – пояснив Лук’яненко.

Вже у грудні 1977 року Лук’яненка знову арештовують. Він оголошує голодування і відмовляється від громадянства. Та на початку літа його засуджують до 10 років ув'язнення і 5 років заслання. До 1988 року Левко Лук’яненко утримувався у надзвичайно важких умовах у спеціальному таборі «ВС-389/36» для політв’язнів у селі Кучино Чусовського району Пермської області Росії. Цей табір проіснував недовго – з березня 1980 до грудня 1987 року і відомий як «табір смерті». Адже восьмеро з його 56 в’язнів фактично були доведені до смерті. Серед них і українці Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Василь Стус.

У 1988 Левко Лук'яненко вийшов на свободу, але в Україну зміг повернутися на початку 1989 року. Він одразу активно включився у політичне життя. Після путчу у Москві 1991 року він був серед тих, хто пропонував проголосити незалежність України. І тоді Левко Лук'яненко у своєму зошиті написав проект Акту про проголошення незалежності України. Позачергова сесія Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року ухвалила цей документ і проголосила створення самостійної української держави – України.

Левко Лук’яненко чотири рази обирався до Верховної Ради України і з свою діяльність удостоєний звання Герой України.

​Цитати

«У генетичному коді українців закладено прагнення до незалежності. І хоч русичі втратили своє державне утворення Київську Русь, народ зберіг пам’ять про своє коріння і прагнення до відновлення державності».

«Радянська влада – це російська влада в стадії комуністичній, а КДБ – це передовий загін диктатури. Тому, що по-справжньому Союз Радянських Соціалістичних Республік був імперією, а не ніякою союзною державою».

«Імперія може існувати лише в умовах диктатури, і не може в умовах свободи».

«Зараз інформаційна війна ведеться відкрито, а тоді, коли я в концтаборах сидів, то десятки людей були б готові піти на смерть, якби дали можливість висловитися на цілий світ про боротьбу України за незалежність».

«Тих, хто іде проти системи, завжди небагато, але вони перемагають».