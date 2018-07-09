Польща vs Україна: чи перемагає Росія?

Петро Порошенко і Анджей Дуда не зустрілися напередодні на вшануванні жертв польсько-українського конфлікту 1943–44 років. Обидва політики вшановували жертв конфлікту, але у різних місцях. Порошенко відкрив Меморіал убитим українцям у селі Сагринь (Польща), а Дуда відвідав села на Волині, де були вбиті поляки. «Мірятися пролитою кров’ю є ганебно», – наголосив президент України. Натомість Анджея Дуду сказав, що «це була ніяка не війна між Польщею і Україною – це була звичайна етнічна чистка…» А як зауважував раніше віце-прем’єр України Павло Розенко: «Ми будемо робити все для нормалізації україно-польських відносин. А ті, хто розкручує антиукраїнську істерію в Польщі, грають на руку путінському режиму в Росії».

Учасники програми «Ваша Свобода»: Лукаш Адамський, польський історик, віце-директор Центру польсько-російського діалогу та порозуміння; Роман Кабачій, історик, експерт Інституту масової інформації, Павло Розенко, віце-прем`єр-міністр України.