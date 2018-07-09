Відомі європеці вимагають врятувати Сенцова (світова преса)

Іспанський часопис El Pais пише про подальший тиск на Росію з вимогами звільнити ув’язненого Кремлем українського кінорежисера Олега Сенцова. Французьке періодичне видання Liberation публікує відкритого листа представників митецьких кіл Франції з вимогою звільнення Олега Сенцова. Британський часопис The Times порівнює Росію під час проведення чемпіонату світу з футболу з «Потемкінським селом».

Популярний іспанський часопис El Pais друкує статтю під назвою «Зростає тиск на Росію з вимогами звільнити українського кінорежисера, який оголосив голодування». Автор статті Пілар Бонет пише, що попри погіршення стану здоров’я, Олег Сенцов і надалі голодує від 14 травня. Бонет додає, що українець, який відбуває свій вирок в ув’язненні за російським полярним колом, помітно постарішав, має глибокі зморшки і втратив 15 кг ваги, відколи розпочав свій голодний страйк. Це підтверджує Наталя Каплан – двоюрідна сестра Сенцова, яка відвідала його у російській в’язниці. Сенцов, який маж 1метр 90 сантиметрів зросту, нині важить 75 кілограмів. Втім, Каплан каже, що Сенцов не має наміру переривати або ж припиняти своє голодування. Іспанське видання зазначає, що Наталі Каплан поталанило дещо більше побачити Олега Сенцова, на відміну від української правозахисниці Людмили Денисової, яка двічі їздила до цієї віддаленої російської в’язниці, проте росіяни таки не дозволили їй зустрітися з Сенцовим.

El Pais пише, що на додаток до розмов з питання звільнення українських політичних в’язнів у Росії між президентами України та Росії, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд написав листа Володимиру Путіну з проханням «використати його конституційні повноваження» і помилувати Олега Сенцова. На думку Яґланда, звільнення українського кінорежисера має відбутися у дусі Європейської конвенції з прав людини. Згідно з підрахунками української влади, у Росії та Криму перебувають 64 українські в’язні, не рахуючи тих, хто перебуває в ув’язненні на теренах, контрольованих проросійськими сепаратистами на сході України.

Мадридський часопис додає, що поміж багатьох постатей світу мистецтва, які втрутились з вимогами звільнити Олега Сенцова, був також російський кінорежисер Олександр Сокуров, який звернувся до Папи Римського Франциска з проханням сприяти звільненню, за його словами, талановитої людини, патріота своєї країни і батька двох дітей. Під час чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії, представники театральних та кіно кіл також розповсюджували на вулицях Москви летючки із закликами до звільнення Сенцова.

« Зростає тиск на Росію з вимогами звільнити українського кінорежисера, який оголосив голодування »

Теми ув’язненого українського кінорежисера Олега Сенцова торкається і французький часопис Liberation , який вміщує відкритого листа представників митецьких кіл Франції, що зветься «Якщо нічого не буде зроблено, режисер Олег Сенцов просто помре». У листі зазначається, що нині на території Росії відбувається чемпіонат світу з футболу, і у цей самий час у тій таки Росії український кінорежисер перебуває на межі життя і смерті. Далі у листі згадуються деякі подробиці життя 41-річного кіномитця, який оголосив безстрокове голодування у російській в’язниці, куди його кинули після анексії Росією українського півострова Крим.

Після першого кіноуспіху Олега Сенцова, який здобув нагороди на багатьох міжнародних кінофестивалях, він працював над його другим фільмом, саме у час проведення проєвропейських виступів протесту в Україні у листопаді 2013 року. Сенцов, як йдеться у відкритому листі, був свідомим проєвропейським громадянином і призупинив зйомки своєї стрічки, аби активно взяти участь у Євромайдані. Не приймаючи російської анексії Криму, Сенцов виступив проти окупації півострова Росією і розподіляв їжу поміж голодних українських військових, оточених російськими силами. Олега Сенцова було викрадено агентами російської ФСБ і піддано тортурам. Згодом, Сенцов опинився у російській в’язниці.

Представники митецьких кіл Франції зазначають у своєму листі, що російське судилище над Сенцовим було визначено «сталінським» правозахисною організацією «Міжнародна Амністія». Принагідно додається, що 14 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнення всіх українських політичних в’язнів, яких утримують за ґратами у Росії. Французькі діячі мистецтва і творча інтелігенція наголошує, що коли європейська та міжнародна громадськість нічого не вдіє для звільнення Олега Сенцова, український режисер помре. У листі вказується, що сам Сенцов завжди казав, що його життя – це єдина зброя, яка йому залишилась для захисту самого себе і тих майже 70 українців, яких викрав Путін від їхніх родин та їхньої країни з єдиної причини, що вони не погоджувались з його насильницькою експансіоністською політикою. Насамкінець у листі зазначається, що у разі, як Олег Сенцов втратить життя, заплямованим кров’ю буде не лише Путін, а й Франція, Німеччина і ціла Європа. Отож, французькі митці закликають Європу і світ використати все можливе, аби забезпечити негайне звільнення Олега Сенцова.

«І саме у цей час, наодинці, у глибині сибірської в’язниці, чоловік готовий померти за свої ідеали»



​ Один з найшанованіших британських часописів The Times друкує статю « Якщо Путін здобуде кредит довіри від проведення чемпіонату світу у Росії, це буде погано для самих росіян». Кореспондент видання Матт Дікінсон розмовляв з одним з лідерів російської опозиції – гросмейстером Гаррі Каспаровим, який заявив, що чемпіонат світу у Росії продемонстрував, як режим Путіна може вмикати і вимикати расизм і хуліганство у його країні, немов відкручуючи і закручуючи кран. Сам Каспаров, споглядаючи за успіхами чемпіонату світу з футболу у Росії, який приніс Путіну хвилю позитивних відгуків, буквально хапався за голову. Каспаров, втім, наголошує, що диктатори завжди чимдуж намагалися перетворити спортивні події на інструмент посилення їхньої популярності і підтримки. Британська газета при цьому запитує, чи ж усі оті позитивні емоції від чемпіонату світу з футболу у Росії, і відповідно, «прилизаний» образ Путіна, йдуть на добре самим росіянам?

The Times пише, що Росія буквально скопіювала досвід кожного турніру, який проводився попередньо, де вулиці виглядали безпечними, поліція була всюди присутньою, прибиральники регулярно підмітали бруд, а бродячі пси чи бездомні були до смерті налякані. Отож, ми змогли побачити Росію з її напрочуд доброю поведінкою цього разу. Все це, на думку автора статті, лише підкреслювало тезу, що Путін, на час проведення чемпіонату світу, створив зі своєї країни «Потемкінське село». Себто, йдеться про повне окозамилювання. Далі часопис знов наводить слова Каспарова, який каже, що ФІФА, керівна ланка світового футболу, вже вчергове продемонструвала свої подвійні стандарти, дозволяючи диктаторові перетворювати велику спортивну подію на «відмивання» образу брутального режиму. А якщо хтось висловлює з цього приводу незадоволення, їм радять брати до уваги, що, буцімто, спорт є поза політикою. Каспаров насамкінець додає, що намагається суто дивитися футбол, так би мовити, у нейтральному ключі, проте заявляє, що вболіває за гарний футбол на противагу до поганої політики, і тому, вболівав за Хорватію у матчі проти Росії.

«Не існує якоїсь альтернативи, коли йдеться про диктатуру. Якщо Путін здобуде кредит довіри внаслідок проведення чемпіонату світу, а відтак потенційна опозиція його правлінню послабне - це однозначно стане поганими новинами для росіян», - заявив російський опозиціонер, гросмейстер Гаррі Каспаров.

Каспаров підкреслив, що коли чемпіонат світу закінчиться, Росія і надалі залишатиметься диктатурою, а Путін і далі втручатиметься до виборів у країнах Заходу, вбиватиме дисидентів, а також бомбитиме Сирію та захоплюватиме територію України.

«Якщо Путін здобуде кредит довіри від проведення чемпіонату світу у Росії, це буде погано для самих росіян»

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