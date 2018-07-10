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10 Липень 2018, Київ 12:06
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Кабінет і сад Левка Лук’яненка. Онуки розповіли про легендарного діда – відео

Кабінет і сад Левка Лук’яненка. Онуки розповіли про легендарного діда – відео
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Українці запам’ятають його дисидентом, автором Акту проголошення незалежності України та політиком. А для Ганни Жуковіної та Захара Стасіва він назавжди залишиться дідусем, найкращим другом і наставником. Яким був Левко Лук’яненко поза політикою? Як виглядає його кабінет у будинку в Хотові на Київщині, де він проводив більшість часу? І сад, який цього року дав рекордний врожай і в якому він найбільше любив працювати? Все це показали і розповіли Радіо Свобода онуки Левка Лук’яненка.

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