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Уже более 166 тысяч деклараций с врачами подписали в Луганской области. Еще месяц назад этот регион считался аутсайдером по медреформе. Сейчас ситуация улучшилась, говорят эксперты. Контракты между пациентами и врачами подписываются даже в выходные. А в Донецкой области услуги первичной медицинской помощи за государственные деньги будут предоставлять даже частные клиники.

Луганская область. 166 тысяч людей определились со своим семейным врачом и заключили декларации в рамках национальной кампании «Врач для каждой семьи». Также к медреформе присоединились 345 врачей и 19 медицинских учреждений.

Врачей долго не искали, говорят жители Северодонецка, подписали контракт со своими участковыми.

«Участковый наш врач. Она нам очень нравится. И выслушивает, и советы дает. Очень приветливая женщина», – говорит северодончанка.

«Мы давно с этим врачом сталкивались. Нам нравится, как он работает, его квалификация. Хотя мы живем не в том районе, где он обслуживает. Но все равно подписали», – комментирует житель Луганской области.

– Семейного врача уже подписали?

– Нет!

– А почему?

– А зачем он мне? Я доживу до 100 лет.

В Луганской области процесс подписания деклараций начался с опозданием, говорит главный внештатный эксперт департамента здравоохранения в Луганской области по реформированию Владимир Андрийчук. Если до летних месяцев Луганщина была в списке аутсайдеров, то теперь прослеживается позитивная динамика. Правда, ажиотажа нет, но ежедневно заключаются договора, даже в выходные. Также Андрийчук уточняет, к сожалению, сталкиваются с проблемами, которые невозможно быстро решить.

Провайдер, который будет туда проводить свою линию, потребует оплату до 30 тысяч в год

«У нас есть три прифронтовых района. Они близко к России. Там очень проблематично подключать провайдеров. Если устанавливать вышку, то это очень дорого. Жителей в этих районах немного. Провайдер, который будет туда проводить свою линию, потребует оплату до 30 тысяч в год», – говорит Владимир Андрийчук.

Если ситуация с провайдером – это проблема, то вопрос компьютеризации решается. По словам Владимира Андрийчука, почти во всех районах и городах Луганской области есть необходимая техника, которую требуют от медицинских учреждений в рамках медреформы.

Донецкая область. Декларации подписало 748 тысяч человек, что позволяет региону занять 6-е место в общем рейтинге.

«У нас есть участковый врач и мы решили записаться к ней», – говорит житель Краматорска.

«Формально выбрали, но просто еще его не посещали. Еще не знаем, чем кончится вся эта задумка министра здравоохранения», – комментирует житель из Донецкой области.

В Донецкой области 9 поликлиник уже подписали договор с Национальной службой здоровья Украины. Кроме того, в рамках медреформы планируют работать в регионе 43 медучреждения и 983 врача. Кроме того, предоставлять услуги первичной медицинской помощи за государственные деньги будет и частная клиника из Мирнограда. Всего же на данный момент 12 приватных клиник в Украине будут работать по новым правилам.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)