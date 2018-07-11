Україна та саміт НАТО: без чітких перспектив членства, але з союзниками проти Росії

Протистояння Росії та посилення Північноатлантичного альянсу стануть головними темами саміту НАТО, що відбудеться 11-12 липня у Брюсселі. Водночас, Україні не варто розраховувати, що ця зустріч країн-членів із сусідами принесе Києву план дій щодо членства. Про те, чого очікувати від саміту, говорили на дискусії Київського безпекового форуму.

НАТО має кілька пріоритетів на найближчі роки, які детально обговорюватимуть на цьогорічному саміті, каже голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков. Йдеться про:

– розвиток стримування і оборони (Альянс уже розширив передову присутність у східній частині, розмістивши на території Естонії, Литви та Польщі чотири багатонаціональних бойові групи. Надалі вдосконалюватимуть мобільність);

– поширення стабільності і боротьба з територизмом (до місії НАТО в Афганістані долучаться ще 3000 інструкторів, для Іраку запровадять нову тренувальну місію, в Егейському морі зусилля направлять на боротьбу з контрабандою);

– міцніші зв’язки з Європейським союзом (очікується, що генеральний секретар НАТО підпише нову Спільну декларацію з головою Ради ЄС і головою Єврокомісії);

– модернізація НАТО (вдосконалення Командної структури НАТО, зокрема, створення двох нових командувань для оперативного пересування військ на Атлантиці та в Європі);

– справедливий розподіл витрат (у 2014 році країни-члени робов’язалися не скорочувати витрати на оборону, і навіть поступово збільшувати їх, тримаючи на рівні 2% і вище).

Що ж стосується України – її цілісність та безпека є фактором, який впливає і на безпеку Альянсу, тож це питання точно буде на порядку денному, заявив Вінніков.

«Від саміту очікується, що він підтвердить політику відкритих дверей. Особливе партнерство між НАТО та Україною залишається дуже важливим для Альянсу», – сказав голова Представництва НАТО в Україні.

Альянс знову висловить підтримку Україні та закличе Росію припинити агресію, сказав Вінніков.

​Перспективи членства примарні?

В ідеалі, Україна хотіла би на саміті отримати не тільки це, а й чітку перспективу членства, сказав екс-прем’єр Арсеній Яценюк.

«Та за поточних умов це навряд реально, треба думати про завтра», – вважає він.

Київ наближається до НАТО не лише політичними та військовими реформами, а й «кожним солдатом, який захищає її на сході», додав він. І навів статистику Центру стратегічних і міжнародних досліджень: Україна – друга країна серед членів НАТО та партнерів за витратами на оборону в співвідношенні до ВВП.

Попри усе, в НАТО не готові починати з Україною переговори про набуття членства, визнає посол Канади Роман Ващук.

«Я думаю, що, на жаль, почуття політичного реалізму вказують, що відповідь – «ні», не на цьому саміті, і за цих обставин», – сказав він.

Тож, у першу чергу, НАТО та Сполучені Штати розглядатимуть Україну як об’єкт агресії та геополітичних ігор Росії, сказала посол США в Україні Марі Йованович.

«Сфера, яку НАТО визначило як головну сферу стримування – це діяльність Росії і її намір розколоти демократичні країни», – сказала вона.

Вашингтон закликатиме Москву до порядку і на зустрічі глав держав – Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка відбудеться 16 липня, додала Йованович.