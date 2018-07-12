Не доторгувались: оновлення ЦВК відкладається до політичної осені

Верховна Рада до наступної пленарної сесії залишає державу без оновленого складу Центральної виборчої комісії, термін повноважень якої закінчився вже майже 3 роки тому. Депутати вкотре не змогли домовитись, як і чиїми інтересами жертвувати.

Сигнали про те, що питання нового складу ЦВК не вдасться вирішити до кінця поточної сесії, лунали аж до фінального голосування.

Надвечір 11 липня у БПП заявляли, що без домовленостей щодо кандидатур та їхньої кількості «навряд чи хтось наважиться» починати розгляд. Спікер Андрій Парубій також прогнозував, що переформатування ЦВК найближчим часом не відбудеться.

Проте уже вранці 12 липня у БПП вирішили зробити крок назустріч. Мовляв, готові відкликати одну зі свої кандидатур. Точніше – не голосувати за одного з претендентів.

«Ми за будь-кого зі своїх кандидатів готові не голосувати, ніби як відкликати, але це не буде відкликання як таке: це буде просто неголосування за нього, тому що вже всі кандидатури пройшли спеціальну перевірку і процесу відкликання переліку не буде. Ми просто в консультаціях домовимось, що от за певного кандидата ми не будемо віддавати свої голоси, тобто добровільно ми готові піти на цей крок», – заявила в кулуарах представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Проте у БПП висунули принципову умову: «Народний фронт» також мав би відкликати одного свого кандидата, щоб «Опозиційний блок» отримав представництво у ЦВК.

«Ми чули застереження від наших колег – зокрема і від «Народного фронту» – про те, що треба виконувати резолюцію ПАРЄ щодо представленості однієї з фракцій, яка поки що не має свого представника. Ми звертаємося до наших колег по коаліції з тим,щоб вони відкликали одну зі своїх кандидатур, аби вирішити й це питання», – сказав голова фракції Артур Герасимов.

Такий сценарій влаштував би «Опозиційний блок», який давно скаржився, що фракцію усунули від формування ЦВК.

Проте в «Народному фронті», другій за кількістю голосів фракції, з відповіддю не квапились. «Самопоміч» також обіцяла утриматись, якщо ситуація навколо списку кандидатів не вирішиться.

«Вибачте, під бажання президента ніхто в парламенті підлаштовуватися більше не буде»,– сказала депутат «Самопомочі» Олена Сотник.

І лише тиждень тому парламент продемонстрував: решта політичних сил все ж можуть диктувати найбільшій фракції Ради свої бажання. Адже їм вистачило голосів, щоб, попри бойкот БПП, у першому читанні ухвалити законопроект.

Бути чи не бути ЦВК?

Аж до 16:00, тобто до початку вечірнього засідання, залишалась певна інтрига: чи будуть голоси на оновлення ЦВК і чи домовляться депутати. Спершу дали слово представникам усіх фракцій.

Першим узяв Артур Герасимов (БПП) і підтвердив: його фракція готова не голосувати за одного зі своїх кандидатів, якщо колеги по коаліції зроблять те само.

Голова «Народного фронту» Максим Бурбак попросив спочатку назвати, кого відкликатиме БПП, і лише потім, на його думку, можна вести діалог далі.

Представник «Опозиційного блоку» Олександр Долженков назвав усі дискусії навколо майбутнього ЦВК торгами за вплив напередодні виборів. І нагадав, що двох запропонованих його фракцією кандидатів не ввели до переліку.

Лідер радикальної партії Олег Ляшко пообіцяв не голосувати за «залежне від влади ЦВК».

А представник «Батьківщини» Сергій Власенко звинуватив президента Петра Порошенка в тому, що той штучно створив проблему навколо 14 кандидатур на 13 вакантних місць. І додав, що без офіційного листа про відкликання кандидата від БПП його політична сила в голосуванні участі не братиме.

Лідер «Самомочі» Олег Березюк сказав, що фракція голосуватиме, якщо БПП дійсно відличе одного представника.

Після дискусій парламент пішов на 10-хвилинну технічну перерву. У БПП навіть назвали ім'я конкретного кандидата, яким готові пожертвувати –йдеться про доктора юридичних наук, викладача Києво-Могилянської академії Ольгу Лотюк.

Проте це не врятувало ситуації. Тож спікер Андрій Парубій знайшов, як уникнути очевидно провального голосування. Він заявив, що, згідно із законом, парламент за 3 дні повинен повідомити кандидатів і членів ЦВК про те, що буде розгляд законопроекту про оновлення складу органу.

«Будь-яке порушення процедури з цього приводу – це право подати в суд і скасувати ЦВК. Оскільки тут немає жодного члена з кандидатів. Якщо ми порушимо процедуру хоч на йоту, ми обрання поставимо під сумнів», – сказав Парубій.

На цьому Рада завершила свою роботу.

Чому стара ЦВК – проблема?

Чому ж оновлення складу Центральної виборчої комісії стало таким проблемним моментом для парламенту? І чому вже майже три роки цей орган є «протермінованим»?

Політичні сили сприймають ЦВК як ресурс, який потрібен для успішної виборчої кампанії. Тому готові маніпулювати, проте не поступатись своїми інтересами для оновлення її складу. Так пояснює ситуацію, що склалась, аналітик громадської мережі «Опора» Олександр Клюжев.

«Сьогодні вже є всі можливості сформувати склад ЦВК. Що б там не говорили різні фракції, законодавство це дозволяє. Можна уже призначити 12 членів ЦВК, залишити одне вакантне місце для представника «Опозиційного блоку». Тому що дійсно, з точки зору міжнародних стандартів, інтереси всіх депутатських груп і фракцій мають бути враховані. І далі президент міг би без поспіху внести цю кандидатуру від «Опозиційного блоку», – вважає Клюжев.

Поки депутати та Банкова зайняті власними схемами й іграми, довіра до виборчого процесу та власне ЦВК в українців неухильно падає, каже він.

Та й ЦВК у старому складі не може якісно готуватись до майбутніх парламентських та президентських виборів. Адже більшість її членів знають, що до наступного складу не потраплять, говорить Клюжев.

Тож питання перезавантаження ЦВК відкладається. Щонаменше, до політичної осені.