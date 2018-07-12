Так званого «хлібного» перемир’я на Донбасі з 1 липня не дотримуються, як і кількох попередніх («шкільного», «великоднього» тощо)… Але ледь не вперше за ці 4 роки війни представники сторін на переговорах у Мінську констатують поліпшення ситуації у зоні бойових дій. «Узгоджене перемир’я приносить результати. Є значне покращення, кількість порушень режиму тишу значно знизилася», – радів після переговорів у Мінську посол Мартін Сайдік. «Можна констатувати поліпшення обстановки на більшій частині лінії дотику», – заявив представник Росії на переговорах Борис Гризлов. «Інтенсивність обстрілів за цей час зменшилася майже на 80%», – навела дані Спостережної місії ОБСЄ речниця представника України на переговорах Дарка Оліфер. Хоча зразу ж додала, що «повноцінного режиму тиші як не було, так і немає». Напівперемир’я на Донбасі: скільки ще триватиме війна? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили представник громадської організації «Повернись живим» Андрій Римарук, експерт-міжнародник Андрій Бузаров, головний редактор російського інтернет-видання «Ежедневный журнал» Олександр Риклін.