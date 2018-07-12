Чеські активісти до дня народження Сенцова влаштували символічну акцію біля посольства Росії

Символічну акцію підтримки до дня народження українського режисера Олега Сенцова, який нині перебуває в ув’язненні на території Росії, влаштували чеські активісти.

У Празі троє учасників громадської організації Kaputin причепили до паркана посольства Росії у Чехії плакати із зображенням Олега Сенцова. Фотографії режисера разом з інформацією про термін ув’язнення (20 років) та голодування (60 днів) звертали увагу про незаконне утримування в російських тюрмах українських політв’язнів.

«13 липня режисер Олег Сенцов святкуватиме свій 42-й день народження в сибірській в’язниці міста Лабитнангі. Замість солодкого торта, він отримає ін’єкцію з основними вітамінами і мінералами, які утримують його при житті. Вже 60 днів він протестує голодуванням», – йдеться у повідомленні організаторів акції на сторінці у фейсбуці.

Із вимогою звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів до російської влади зверталися чеські активісти, громадські діячі, сенатори та представники опозиційних політичних партій Чехії.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Український режисер і письменник Олег Сенцов, якого утримують в російській колонії у місті Лабитнангі за Полярним колом, 14 травня оголосив голодування із вимогою звільнення усіх українських політв’язнів. За даними «Медійної ініціативи за права людини», таких у Росії – понад 70.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.