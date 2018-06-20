Піратська партія Чехії закликає Росію звільнити Сенцова

Одна з найбільших у Чеській Республіці політичних сил – чеська Піратська партія – та представники інших опозиційних політичних партій Чехії закликали Росію звільнити Олега Сенцова та інших українських в’язнів.

«Цілковито неприйнятним є те, щоб хтось був ув’язнений лише за вияв своїх власних політичних поглядів», – зазначив Ян Ліпавський, депутат парламенту Чехії від Піратської партії, яка є ініціатором звернення. Сьогодні лист переданий до чеського парламенту, з ним ознайомлюються депутати. Як повідомляють чеські ЗМІ, звернення до російського посольства в Чехії вже підписали 25 з усього 200 членів парламенту.

Піратська партія – одна з наймолодших політичних сил в Чеській Республіці, була заснована у 2009 році. За результатами виборів до парламенту, які відбулись минулого року, вона посіла третє місце.

Серед головних завдань у програмі Піратської партії – політична прозорість, підтримка малого і середнього бізнесу, боротьба з тіньовою економікою. Чеська Піратська партія є членом Європейської піратської партії.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.