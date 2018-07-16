Зазвучати з новою силою: коли почнеться мовлення українських радіостанцій у Криму

До кінця року планується запуск мовлення восьми радіостанцій з материкової частини України на територію анексованого Криму. На підставі дозволів на тимчасове мовлення вони охоплять своїм сигналом весь південь Херсонської області та адмінкордон із півостровом.

У список радіостанцій, які отримали дозволи на мовлення на півдні Херсонської області, потрапили: Армія FM ‒ в Чонгарі, Чаплинці та Скадовську, Радіо НВ ‒ в Чонгарі та Чаплинці, Хіт FM, Радіо Roks і Kiss Fm Ukraine ‒ у Генічеську, Meydan Radiosi ‒ в Лазурному, Чаплинці, Новотроїцькому, Радіо Крим.Реалії ‒ у Чаплинці, Radio Hayat ‒ у Чонгарі та Чаплинці.

Коли почнеться мовлення на анексований Крим? Де буде чутно українське радіо? Чому вибір припав саме на ці радіостанції? Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії говоримо з членом Нацради України з телерадіомовлення Сергієм Костинським.

‒ Коли ці радіостанції почнуть мовити на Крим?

‒ Я сподіваюся, що це станеться вже до кінця цього року. Все зараз залежить тільки від радіостанцій. Насправді я думаю, що найближчим часом це станеться, упродовж наступного місяця. Я впевнений, що й Армія FM, і Радіо НВ, і Radio Hayat готові вже на низькому старті мовити на території Північного Криму в FM-діапазоні. Також я сподіваюся, що ми скоро запустимо мовлення в Лазурному й у Чаплинці, і в Скадовську, і в Генічеську, і в Новотроїцькому. Зараз питання лише в тому, щоб придбати передавачі та почати мовлення.

‒ За вашими підрахунками, де можна буде почути нові радіостанції?

Я особисто розраховую на дві траси: на Херсон і Харків, де проходить найбільший трафік

‒ 100% ‒ це північ Криму. Найголовніше, на що я особисто розраховую, ‒ це дві траси: на Херсон і Харків. Це наші відомі траси, де проходить найбільший трафік. Люди зможуть слухати українські радіостанції. І, звичайно, я сподіваюся, що російські військові, які окупували Крим, з радістю зможуть слухати військову радіостанцію Армія FM.

‒ З чим пов'язаний вибір саме цих радіостанцій?

‒ Перш за все ми зробили ставку на розмовні радіостанції ‒ серед них Радіо НВ, Армія FM ‒ і на місцеві радіостанції. Ми вважаємо, а це Національна рада та Міністерство інформаційної політики, що в Криму мають вести мовлення насамперед кримські радіостанції. Серед них Radio Hayat, Meydan, Радіо Крим.Реалії. Такий контент більше підходить для мовлення на окупованій території Криму. Також ми залучили популярні радіостанції ‒ Kiss Fm, Хіт FM і Радіо Roks ‒ для того, щоб зробити асортимент доступних радіостанцій більшим. Для того, щоб можна було слухати не тільки інтерв'ю та інформаційні передачі, але й музику.