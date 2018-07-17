Протистояння України і Росії в Азовському морі. Чого очікувати?

Дії Росії в Азовському морі можуть свідчити про планування Росією атаки на Маріуполь, заявив президент України Петро Порошенко під час привітання учасників багатонаціональних навчань «Сі Бриз-2018». Водночас кожен день Адміністрація морських портів України фіксує затримання спецслужбами Росії суден для огляду, які прямують із або до портів у Маріуполі та Бердянську через Керченську протоку, станом на ранок 17 липня йшлося про 150 суден, а це мільйонні збитки для української економіки. Дії Росії в Азовському морі та українську відповідь на ці дії у програмі «Ваша Свобода» обговорювали командувач ВМС України у 2014-2016 роках, голова Асоціації ветеранів Військово-морских сил України Сергій Гайдук та колишній представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України, посол із особливих доручень МЗС Леонід Осаволюк.