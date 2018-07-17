Судя по действиям российских военных, они не оставляют идею создать сухопутный коридор в Крым, считают военные эксперты. В Азовском море стало больше военных российских кораблей, на мариупольском направлении наблюдаются постоянные ротации по ту сторону линии разграничения, российские пограничники постоянно задерживают украинские суда.

Крым тяжело и дорого обеспечивать морем, а Керченский мост не дал ожидаемого результата. Поэтому Кремль не оставляет планы «прорубить» сухопутный коридор в Крым, так считают военные эксперты. На пути в Крым, кроме Мариуполя и Бердянска, практически нет крупных населенных пунктов и форпостов. Большую вероятность удара по Мариуполю российских войск отметил недавно президент Украины Петр Порошенко.

Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины... Не исключено, чтобы совершить военную операцию – атаки на Мариуполь и на другие порты Азовского моря

«Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения и, не исключено, чтобы совершить военную операцию – атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции и черной металлургии Украины, и атаки на другие порты Азовского моря», – заявил Петр Порошенко 16 июля.

В Азовском море русские корабли с ракетами на 1500 километров

Идея военного штурма может прийти на ум российским лидерам. Но окрепшая украинская армия и патриотически настроенное гражданское население сделают это практически невыполнимым, считает спикер международного разведсообщества InformNapalm Михаил Макарук. Принято считать, что Азовское море небольшое и мелкое. Говорить о масштабных боевых действиях не приходится! Но у России другое мнение по этому поводу, и она наращивает свое военное присутствие, на этот счет InformNapalm располагает достоверной информацией, рассказывает Михаил.

Россияне пригнали в Азовское море два малых ракетных катера типа «Буян», ракеты «Калибр»

«Россияне пригнали в Азовское море много кораблей, которые относились к Каспийской флотилии. Причем туда входят два малых ракетных катера типа «Буян». Они способны на своем борту нести ракеты «Калибр» (радиус действия около 1500 километров – ред.). Еще дополнительно пригнали около 40 морских катеров. Не забываем также про десантные корабли РФ», – отмечает Михаил Макарук.

Россияне задержали 150 торговых кораблей на сутки и более

Возможно, страна-агрессор не пойдет на прямое военное воздействие. Возможен сценарий вторжения после дестабилизации в регионе, считают эксперты. Россия уже сейчас пытается навредить работе Генического, Бердянского и Мариупольского портов. С 29 апреля по 17 июля российские пограничники задержали более 150 торговых кораблей в Азовском море. Эти суда шли в украинские порты, или из них, рассказывает заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

На трое суток задерживали судно, сутки простоя стоят от 20 до 50 тысяч долларов

«Это можно назвать осмотром. Но этот осмотр идет в среднем около 22 часов. Я понимаю, осмотр судна з часа, но не 22 часа! Доходило уже до безумства, что на трое суток задерживали судно! В среднем, в зависимости от размера судна и товара, которое оно перевозит, сутки простоя стоят от 20 до 50 тысяч долларов. Все это потом сказывается на стоимости товара», – сообщил Юрий Лавренюк

Эксперты​: расшатать, спровоцировать, атаковать – русский сценарий

Экономический ущерб с помощью военного давления на порты и торговые суда, спровоцированные волнения среди местного населения, внутренний захват таких населенных пунктов, как Бердянск и Мариуполь при поддержке российской армии на мариупольском направлении и кораблей в Азовском море. Такой или примерно такой сценарий могут использовать россияне, если захотят ездить в Крым по суше и видеть море слева, считают эксперты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)