Чорногорія – Трампу: Ми пишаємось своєю історією

Уряд Чорногорії заявив про свій внесок у справу підтримання миру у відповідь на усну критику на адресу чорногорців з боку американського президента Дональда Трампа. Він сказав раніше цього тижня, що маленький балканський народ є «агресивним» і здатним розв’язати Третю світову війну.

У своїй заяві, оприлюдненій 19 липня, уряд Чорногорії зазначив: «Ми пишаємось нашою історією, наша дружба та союзницькі відносини зі США є міцними та постійними».

«Чорногорія була першою в Європі, яка чинила спротив фашизму, і сьогодні, як новий член НАТО та кандидат на вступ до ЄС, вона сприяє миру та стабільності не лише на європейському континенті, але і по цілому світові, а також поруч із американськими вояками в Афганістані», – сказано в заяві уряду Чорногорії.

Заява також наголошує, що в той час, як країна вибудовує дружні відносини з іншими державами, Чорногорія є також готовою «твердо і впевнено захищати і обороняти наші національні інтереси».

Дружба та союзницькі відносини Чорногорії та Сполучених Штатів Америки є міцними та постійними

«У сьогоднішньому світі не має значення, наскільки великим чи малим ви є, а до якого ступеню ви плекаєте свободу, солідарність та демократію. Відтак, дружба та союзницькі відносини Чорногорії та Сполучених Штатів Америки є міцними та постійними», – наголошено в заяві чорногорського уряду.

У своєму інтерв’ю американській телекомпанії Fox News, яке вийшло в ефір 17 липня, Дональд Трамп сказав, що чорногорці є сильним, «дуже агресивним» народом і висловив думку, що має побоювання, що наймолодший член НАТО може втягнути Північноатлантичний союз у Третю світову війну.

Трамп потім визнав, що згідно з П’ятою статтею Хартії НАТО, яка передбачає колективну оборону, НАТО мала би захищати Чорногорію, в разі нападу на неї, бо «так все було влаштоване (в НАТО)».

Журналіст запитав Трампа під час телеінтерв’ю: «Чому мій син має їхати до Чорногорії і захищати її від нападу?». На що Трамп відповів: «Я розумію, що ви кажете. Я ставив це ж саме питання», додавши, що Чорногорія є «маленькою країною з дуже сильними людьми, до речі, дуже сильними людьми, вони є дуже агресивними. Вони можуть розлютитись і – вітаю вас! – ви у Третій світовій війні».

Чорногорія стала 29-м членом НАТО в червні 2017 року, зробивши історичний геополітичний розворот у бік трансатлантичного альянсу, не дивлячись на опозицію з боку Росії членству Чорногорії в Альянсі.

Росія давно опонувала подальшому розширенню НАТО і гостро критикувала курс офіційної Подгориці на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Це вже не вперше Чорногорії дістається від президента Трампа. У травні 2017 року на саміті НАТО в Брюсселі Трамп під час групового фотографування лідерів рукою відсунув убік чорногорського прем’єра Душко Марковича.

Тоді прем’єр Маркович відреагував м’яко, сказавши пізніше, що штовхання «він і не помітив».

Чорногорці, які мали кланову структуру суспільства в середні віки, тривалий час вели боротьбу проти османів на Балканах і викликали захоплення багатьох іноземних політиків та істориків. Також чорногорці запально опиралися сербським зусиллям щодо асиміляції.

Чорногорія має населяння 630 тисяч і отримала незалежність у 2006 році, провівши відповідний референдум.