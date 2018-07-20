Конгресмен США порівняв спроби Путіна захопити Україну з політикою Сталіна

Президент Росії Володимир Путін вважає Україну частиною Росії і застосовує військовий тиск та кібернапади, щоб натиснути на Київ і змусити його «повернутись у лоно», переконаний конгресмен-республіканець Майкл МакКол.

Виступаючи на конференції, організованій американським аналітичним центром American Enterprise Institute, голова комітету з внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США провів паралель між Володимиром Путіним та радянським диктатором Йосипом Сталіним у спробах повернути контроль над Україною, залякати та підкорити країни Балтії.

МакКол нагадав про численні жертви сталінського режиму в Україні. «По суті, вони поплатились життям, вирощуючи хліб і виробляючи їжу», – наголосив конгресмен.

Під час його перебування в Україні МакКола вразили масштаби кібервійни, яку веде Росія. «Росіяни роблять все, що можуть в плані кібервійни», – заявив він під час виступу на конференції, наголосивши що метою Кремля в цій кібервійні є поширювати дезінформацію стосовно поточних подій та політичної ситуації в країні, розповсюджувати антизахідну пропаганду, проводити зриви надання комунальних послуг та міжнародних фінансових операцій, повідомляє сайт USNI News.

«Not.Petya» – дуже руйнівна кіберзброя, яка може зашкодити банкові в Україні, зашкодити компанії-перевізникові Maersk або спричинити закриття порту в Лос-Анджелесі

Американці можуть дізнатись про те, що є в розпорядженні росіян, саме вивчаючи інструменти, які вони використовують в Україні, заявив конгресмен. Вірус, застосований під час кібернападу в Україні «Not.Petya», – дуже руйнівна кіберзброя, – наголосив конгресмен, – яка може зашкодити банкові в Україні, зашкодити компанії-перевізникові Maersk або спричинити закриття порту в Лос-Анджелесі».

Коментуючи незаконну анексію Криму Росією, МакКол відзначив стратегічне значення півострова для Путіна. Контроль над українським Кримом дає можливість посилити військову присутність Росії в Середземному морі, використовуючи Севастополь як базу для операцій, наголосив конгресмен. «Порти дуже важливі, бо вони створюють перевагу для підводних човнів Росії в Середземному морі», – наголосив МакКол.

Путін вперше з кінця 1970-х років позначив військову присутність Кремля в середземноморському регіоні і посилив присутність російських підводних човнів у Середземному морі, що діють із двох баз, зауважив політик.

«Ми виявили російські підводні човни поблизу узбережжя США» вперше з часів початку 1990-х, вони прийшли з баз у Балтійському регіоні, наголосив конгресмен.

Він підкреслив, що США надали летальну зброю Україні, але висловив переконання, що вступ України до НАТО ще не на часі, бо, на думку політика, вступ України автоматично означатиме війну НАТО з Росією.

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