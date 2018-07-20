Україна зробила крок уперед після Євромайдану – канадський міністр Марі-Клод Бібо

Міністр із питань міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо в Україні вперше. Для насиченого п’ятиденного візиту вона запланувала зустрічі з представниками українського уряду та візит на схід держави, зокрема, й у прифронтові міста. Марі-Клод Бібо розповіла Радіо Свобода про перші враження та анонсувала нову програму технічної допомоги Україні.

– Канада є партнером та другом України. Ми віддані тому, щоб і надалі підтримувати українців у різних галузях. Тому я оголосила про початок великої програми підтримки канадських, українських чи міжнародних організацій, проекти яких націлені на зростання економіки. За умови, якщо такі проекти залучають жінок та надають їм можливість розвиватись.

Йдеться про п’ятирічний проект на 30 мільйонів доларів. Та ми надаємо також гуманітарну допомогу в сільськогосподарській, оборонній та правоохоронній галузях.

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– Чому цей пункт про «жіночий» компонент проектів важливий, на вашу думку?

– Я є міністром із питань міжнародного розвитку в Канаді, і одним із моїх завдань було переорієнтувати допомогу найбіднішим та найбільш вразливим державам. І після тривалих консультацій ми повністю переглянули наші пріоритети, і обрали феміністичний підхід.

Це означає, що, на наш погляд, та й спираючись на різноманітні дані, – слід надавати жінкам більше можливостей. Потрібно прагнути гендерної рівності, щоб 100% населення робили свій внесок. Тому жінки та дівчата повинні мати можливості, щоб розвинути свій потенціал у суспільстві, якщо ми хочемо миру.

– Чи має Канада механізм контролю за тим, як мільйони доларів технічної допомоги витрачатимуться?

– Ми працюємо з надійними партнерами, скажімо, авторитетними громадськими організаціями. Також маємо чітку систему перевірки до та після надання грошей. Тож ми завжди моніторимо, що партнери роблять із канадськими коштами.

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– Ви запланували візит на схід України, що очікуєте?

– Так, я проведу в Україні п’ять днів. І це моя найдовша місія до іншої країни за всі роки на посаді міністра. Я хочу побачити ситуацію на власні очі, поговорити з людьми на місці, із жінками.

Маю сказати: уже після одного дня в Україні я просто вражена роллю, яку відіграють українські жінки у всіх реформах, їхньою відданістю та мужністю. Це захоплює, хочу познайомитись із іншими українцями з різних куточків держави.

– Канада готова провести наступну міжнародну конференцію щодо реформ в Україні, анонсував прем’єр Володимир Гройсман після зустрічі з вами. Коли та як вона відбуватиметься?

– Вона запланована на наступний рік, дійсно, і відбуватиметься в Канаді. У нас проживають майже 1,4 мільйона українців, тому ці зв’язки на рівні людей та особистостей дуже важливі. Тому нам так важливо долучатись до ваших справ та підтримувати, як тільки можемо.

– Як загалом ви оцінюєте прогрес українських реформ? Чи достатні зміни?

– Я маю сказати, три роки для життя країни – це дуже мало. Я вражена тим, що побачила. Так, ви досі маєте серйозні виклики. Але за як за три роки – вже зроблено великий крок уперед. Скажімо, це стосується оновленої поліції, до якої долучились молоді жінки та чоловіки. Навіть цей конкретний сектор – добрий приклад, як українці можуть мобілізуватись і почати жити по-іншому. Це дає надію, три роки – ще дуже мало.

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– Вас уже провели вулицею Інститутською – центром надзвичайно драматичних подій для українців. Схоже, це місце і у вас викликало емоції.

– Так, ви маєте рацію. Мене провели цими місцями, і молода дівчина, яка брала участь у подіях Майдану, розповіла свої спогади. Зараз вона також має активну життєву позицію, змінює країну. Це так надихає і водночас дає надію та мужність мені та, власне, українцям.