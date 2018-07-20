Вперше в Україну привезли скрипку Амадея Моцарта

Львів – Сьогодні у Львів вперше привезли із австрійського Зальцбурга скрипку, на якій грав відомий піаніст, диригент, композитор, педагог Вольфганг Амадей Моцарт. Вона прозвучить на закритті фестивалю класичної музики LvivMozArt 22 липня. Те, що музичний інструмент привезли в Україну – це вияв великої довіри Австрії, наголосила відомий диригент, засновник музичного фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

​ласну скрипку Вольфанга Амадея Моцарта нечасто вивозять із Австрії. Вона звучала в Японії, Німеччині, Швейцарії, Італії, Литві, на Кубі. До слова, Вільнюс чекав 40 років, щоб послухати звучання інструменту, на якому грав славетний Моцарт, а Японія подарувала австрійському музею Моцартеум близько 6 мільйонів євро і приймала у себе скрипку. Україна отримала таку нагоду завдяки тому, що відроджує ім’я композитора, педагога, молодшого сина Амадея Моцарта – Франца Ксавера.

Це таке прекрасне відчуття, коли вся делегація Моцартеуму сказала, що наш фестиваль настільки вразив всіх, що вони хочуть приїхати і привезти скрипку у Львів

«Минулого року на фестивалі LvivMozArt був присутній голова фонду бібліотеки Моцартеуму і він детально розповів у Зальцбурзі про всі події. Це таке прекрасне відчуття, коли вся делегація Моцартеуму сказала, що наш фестиваль настільки вразив всіх, що вони хочуть приїхати і привезти скрипку у Львів. Це нас надзвичайно підтримало і це дало такий ковток повітря і таку дійсну віру в світле майбутнє України», – говорить головний диригент Опери та Філармонійного оркестру австрійського міста Грац, співзасновник фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

Скрипка, на якій грав Моцарт в останні роки життя у Відні, виготовлена італійським майстром у другій половині XVIII cтоліття. До 2013 року інструмент перебував у приватній колекції і власник подарував його фонду Моцартеум, що розташований у Зальцбурзі. У музеї зберігається найбільша у світі колекція оригінальних речей сім’ї Моцартів. Зокрема, 6 оригінальних інструментів, на яких свого часу грав Вольфганг Амадей Моцарт. Серед них 4 струнні і 2 клавішні музичні інструменти, які відреставровані і на них регулярно грають музиканти під час тижня Моцарта у Зальцбурзі

Те, що скрипку Моцарта привезли у Львів – це наша подяка містові за те, що тут створили фестиваль LvivMozArt, присвячений синові композитора – Францу Ксаверу

«Це був безцінний подарунок, який ми отримали у 2013 році. Ми знали, що мусить бути ще один інструмент Моцарта. Людина, яка подарувала скрипку, виставила одну умову – вона не має бути просто реліквією, а повинна звучати. Це наш обов’язок, щоб інструмент звучав. Ми насправді рідко наші скрипки вивозимо за межі країни на гастролі. Ці інструменти є серцем нашої колекції і послами, які поширюють славу Моцарта на весь світ. Те, що скрипку Моцарта привезли у Львів – це наша подяка містові за те, що тут створили фестиваль LvivMozArt, присвячений синові композитора – Францу Ксаверу», – каже директор Музею та архіву Моцарта у Зальцбурзі Габріеле Рамсауер.

​Скрипку супроводжують 2 особи

Згідно з умовами, реліквію літаком у Львів супроводжували дві особи. Також дозвіл на вивезення інструменту надала інституція охорони пам’яток Австрії, у місті Лева скрипка під постійною охороною. А під час концерту супроводжуючі особи пильно стежитимуть за інструментом.

Скрипка Моцарта-батька приїхала у місто, де жив і працював його син Франц Ксавер. Це великий знак від Австрії про підтримку України

«Скрипка Моцарта-батька приїхала у місто, де жив і працював його син Франц Ксавер. Це великий знак від Австрії про підтримку України», – говорить диригент Оксана Линів.

Українка, диригент зі світовим визнанням Оксана Линів кілька років працювала над реалізацією своєї ідеї – організувати фестиваль, присвячений молодшому синові Вольфанга Амадея Моцарта – Францу Ксаверу. У 1808 році тоді ще молодий композитор, син великого Моцарта, приїхав у Галичину, спершу вчителював у селі Підкамінь, потім в Рогатині навчав музики дітей графа Баворовського, а згодом переїхав у Львів і приватні уроки давав дітям із заможних родин – Потоцьких, Сапєг, Чарторийських. Молодший син Моцарта долучився до культурного життя Галичини. Приїжджав у Галичину двічі і прожив тут із 1808 до 1819 і з 1822 до 1838 років.



У Львові вирішили повернути ім’я молодшого сина Моцарта і другий рік поспіль тут відбувається масштабний музичний фестиваль класичної музики LvivMozArt. Його активно підтримує фонд Моцартеум.

Вперше 22 липня на закритті музичної імпрези і зазвучить скрипка Моцарта у руках і завдяки майстерності австрійського скрипаля Франка Стадлера, який виступить із львівськими музикантами.