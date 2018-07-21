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Суботнє інтерв’ю | Роман Бровко, кінорежисер, режисер фільму «Стус»
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21 Липень 2018, Київ 15:00
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 21 липня (карта)
21 Липень 2018, 14:00
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
21
липня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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