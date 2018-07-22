Український хор «Щедрик» здобув гран-прі «Золотого Давида» на фестивалі у Флоренції

Знаний у світі київський дитячий хор «Щедрик» після 13 років знову повернувся до Італії і знову здобув головний приз Міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрових і хорових колективів у Флоренції (18-20 липня). Авторитетне журі професіоналів визнало «Щедрик» найкращим хором з-поміж 11 груп-учасниць престижного співочого дійства.

«Bravissimi! The best! Найкращі з кращих!» – відгукується про українських хористів Карла Дзанін, засновниця Міжнародного фестивалю хорових колективів у Флоренції (Florence International Choir Festival).

Вона розповідає Радіо Свобода, що за семирічну історію культурного заходу в столиці італійського Відродження вже кілька разів доводилося приймати групи з України. Цього року український колектив визнали найкращим, за що і здобув головну нагороду фестивалю – статуетку «Золотого Давида» (символізує Флоренцію за відомою скульптурою Мікеланджело «Давид»).

Також «Щедрик» у складі 54 співаків удостоєний двох золотих медалей у віковій категорії юнацьких хорів та в категорії виконання духовної музики. А головний диригент і художній керівник хору Маріанна Сабліна отримала спеціальну нагороду як найкращий диригент фестивалю. Відзнаки фестивалю, що проходить під патронатом міської ради Флоренції, мають виключно артистичну цінність і не передбачають фінансової винагороди.

Носії української традиції співу

Ще напередодні фестивалю під час прослуховування потенційних учасників керівництво заходу звернуло увагу на складність репертуару українських дітей віком від 10 до 18 років. Відтак їм запропонували виступити не в дитячій, а в юнацькій віковій категорії, ускладнивши таким чином конкуренцію й умови змагання.

За словами фахівців, репертуар київських хористів вже говорить про рівень їхньої підготовки. Лише в конкурсній програмі з-поміж шести творів «Щедрик» співав класику Бальдассаре Донаті «Гальярда» та Іоганна Себастьяна Баха, частину з «Магніфікат», і твори сучасних українських композиторів: «Глорію» Вікторії Польової, «Алілуя» Валентина Сільвестрова, «Крокове колесо» Ганни Гаврилець та «Наспів» грузинського композитора Нугзара Вацадзе.

Професійне журі у складі музикантів з різних країн оцінювало виступи конкурсантів за 10-бальною системою. Хор «Щедрик» за різні виконання отримував у середньому понад 9 балів, тоді як окремі колективи не досягали цієї оцінки.

Що ставило хористів «Щедрика» на вищий рівень, порівняно з іншими хорами з Ісландії, Іспанії, Естонії, Китаю?

«Вони звучали дійсно єдиним голосом. Це справді сильний колектив, де дуже помітна велика школа, музична традиція їхньої країни. Слухаючи хор «Щедрик», розумієш, що Україна має давню і багату музичну традицію», – відповіла засновниця Флорентійського хорового фестивалю Карла Дзанін.

Високий рівень майстерності

За словами головного диригента хору Маріанни Сабліної, журі та публіка були в захваті від техніки виконання, складності репертуару та рівня вокальної майстерності дітей. І хоч змагатися довелося зі співаками професійного мішаного хору Національної філармонії з Ісландії або з музикантами іспанської консерваторії, київські хористи та їхні наставники кажуть, що не дуже цим переймалися.

«Хай це звучить нескромно, але я за «Щедрик» завжди спокійна. Я точно знаю, що соромно не буде, навіть якби ми і не виграли головних нагород, я знаю, що колектив виступає завжди гідно. Я дуже рада за дітей, що після тривалої перерви неучасті в конкурсах наш новий склад отримав таке визнання», – зазначила для Радіо Свобода Маріанна Сабліна, художній керівник хору.

Не шкодує компліментів на адресу українських співаків президент і художній директор хорового фестивалю у Флоренції, досвідчений диригент Федеріко Бардацці: «Зважаючи на дитячий вік учасників, вони, безумовно, мають надто професійний підхід. Це дуже позитивний момент. Цього року у фестивалі брали участь сильні хорові колективи з Китаю та європейських країн. Думаю, наша західно-європейська культура співу – як у «Щедрика» – є додатковою цінністю. Помітно, що київський хор вірно слідує музичній культурі рідної країни, але очевидно також як вона тісно взаємопов’язана з класичною романтичною музикою європейської традиції. І це допомагає колективу дітей творчо зростати, ніж би вони виконувати лише музику власної країни».

Чарівний спів у чарівній Флоренції

Легендарний київський хор «Щедрик» за півстолітню історію свого існування брав участь у багатьох співочих форумах спочатку у межах СРСР, а з 1990-тих років ставав переможцем численних міжнародних конкурсів у Канаді, США, Польщі та Італії. 2005 року на міжнародному конкурсі «Духовної музики в Римі» (Musica sacra a Roma) хор отримав Золотий диплом найвищого ступеня і гран-прі у двох номінаціях: найкращий хор і найкращий диригент (Маріанна Сабліна). Після тієї перемоги папа Римський Бенедикт XVI прийняв хор «Щедрик» у Ватикані та привітав дітей українською мовою. Маючи за плечима такий грандіозний досвід, керівники колективу зазначають, що він ще не гарантує стовідсоткового успіху на світових концертних майданчиках.

«Щоразу, коли в одному місці зустрічаються різні колективи з багатьох країн, можна співставити свій виконавський рівень й музичні уподобання з тим, що нині відбувається в жанрі хорового співу. Усі покоління «Щедрика» мають випробувати всі можливості в умовах конкурентності. Адже той рівень, якого ми прагнемо і неодноразово його підтверджували, не є сталою величиною», – зауважує Альона Асташева, арт-директор хору.

Українські переможці хорового конкурсу повертаються додому не лише з високими нагородами, а й переповнені враженнями від виступів в історичних палацах та концертних залах міста. Деякі учасники «Щедрика» кажуть, що інколи відповідальніше їм співати в Україні, та в цій поїздці вони збагнули надзвичайний симбіоз свого співу й чарівної Флоренції. «Я подивилася на мапу міста і побачила, скільки там всього є – і серце защеміло. «Щедрик» – це одна історія , Флоренція – інша, але коли вони перетинаються, виходить щось неймовірне», – поділилася враженнями учасниця хору Наталія.

Популяризація культури самотужки

Окрім концертів в Італії (Флоренція, Падуа), титуловані хористи з Києва виступали і в містах Угорщини (Будапешт, Веспрем).

Фінансові витрати на тижневий концертний тур у складі понад 60 осіб становили 40 тисяч євро, повідомила Радіо Свобода одна із основних організаторів поїздки – голова громадського об’єднання «Міжнародний інститут культурної дипломатії» Тетяна Калита.

Із державних фондів МЗС України у вигляді фінансового сприяння надійшло лише 4 відсотки від згаданої суми. Решта витрат покривалася особистими внесками учасників і одного благодійника культурного турне. За словами Тетяни Калити, багато державних і приватних установ не відгукнулися на прохання організаторів про економічне сприяння, серед них і київська мерія. Вкотре промоутери української культури у світі самотужки виконують свою місію без належної уваги з боку рідної держави, каже вона.

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