У Киргизстані загинув журналіст Радіо Свобода Уланбек Егізбаєв

У Киргизстані загинув журналіст киргизької редакції Радіо Свобода «Азаттик» Уланбек Егізбаєв, повідомляє редакція. Йому було 28 років.

Відомо, що 22 липня після полудня люди на пляжі в Чолпон-Аті помітили, що Уланбек тоне, і витягли його на берег. У несвідомому стані його відвезли в лікарню, де він помер. У МВС повідомили, що на місці працює оперативно-слідча група, яка з’ясовує подробиці.

Егізбаєв у 2013 році закінчив Факультет комунікацій Киргизько-Турецького університету «Манас». У 2015 році отримав диплом магістра політології в гуманітарному університеті Бішкека.

У 2016 році Уланбек Егізбаєв отримав премію Webby Awards за ролик «Мрія». Для отримання нагороди він їздив у Нью-Йорк разом із героєм ролика – Нургази.

У тому ж році він удостоївся Почесної грамоти Киргизстану. Крім того, в 2017 році він отримав нагороду Міжпарламентської асамблеї СНД. Його роботу відзначили почесним знаком «За заслуги в розвитку преси та інформації».

Уланбек останнім часом займався розслідуванням фактів корупції серед державних чиновників, в тому числі, незаконного продажу земель в елітних районах столиці Киргизстану і місць для поховання на кладовищі в Бішкеку.

Останнім часом, за даними «Азаттик», журналістові надходили погрози по телефону та поштою.

Місяць тому – 22 червня – Уланбек Егізбаєв отримав нагороду «Золоте перо».

Одна з робіт Уланбека Егізбаева викликала особливу увагу у соцмережах – відеоісторія простого сільського вчителя Кенешбека Шорукова, який щодня протягом 25 років їздив до школи і назад верхи на коні від села Долон до села Жилдиз, щоб поділитися своїми знаннями з дітьми. Короткометражний фільм розповідає про його важкий шлях і про любов до професії вчителя. Трохи пізніше Кенешбек Шоруков отримав звання заслуженого вчителя Киргизстану.