Україні складно допомагати через бюрократію – Елізабет Крузе

У містечку Лобеталь, розташованому у землі Бранденбург, відбувся ярмарок, який проводила німецька благодійна організація «Допомога для України», котра зокрема у такий спосіб збирає кошти на різноманітні проекти для надання гуманітарної допомоги, що її найбільше потребують знедолені в Україні. Придбати або продати за нижчу ціну можна різноманітні дитячі речі: іграшки, візочки, що вже були у вжитку, але в доброму стані й придатні для користування. Тут також реалізовуються безалкогольні напої і продукти харчування.

Дитячий базар у Лобеталі, має неабияку популярність: сім’ї приїжджають навіть з Берліна, щоб не лише придбати речі, котрі були у вжитку, і трохи зекономити, а й провести приємно час, зустрівши друзів. Раніше його проводила організація із захисту дітей, а після того, як базар вирішено було закрити, цю функцію перебрала на себе німецька благодійна організація «Допомога для України». Уже кілька років поспіль вона проводить дитячі базари, на яких учасники сплачують за місце, а виручка спрямовується на різноманітні проекти для підтримки дітей і молоді в Україні, придбання товарів для малих українців та інші потреби малозабезпечених громадян.

Як сказала Радіо Свобода голова організації «Допомога для України» у Лобеталі Елізабет Кунце, її члени щоразу вирішують, на які саме потреби збиратимуться кошти. На виручку від нинішнього ярмарку піде на відправку різдвяних подарунків для українських дітей, а також на доставку цього гуманітарного вантажу, який щоразу обходиться майже у чотири тисячі євро.

​Пакують святкові набори

Цього разу одна з німецьких організацій пожертвувала красиві пакувальні коробки, які слід заповнити подарунками й передати дітям. А до того – ще й необхідні зимові речі, – ділиться клопотами Елізабет Кунце:

«Цього разу темою стали не тільки Різдво і зимова допомога, але й збирання коштів на транспортування. Але у будь-якому разі дітям перепаде також і ще щось. А ще нам потрібно більше помічників. Нині вони приїжджають до нас серед іншого й з Берліна. Але пакети з допомогою надходять звідусіль. Приміром, плюшеві іграшки, яких у нас уже 10 тисяч. До Різдвяних свят іграшка, а ще солодощі – і вже приємна несподіванка. Ми їх передаємо нашим партнерам у різних регіонах України, які доправляються у дитячі лікарні та інші установи», – говорить Кунце.

Для організації «Допомога для України» нині найбільша проблема у тім, щоб сплатити за транспортування пожертв, які надходять з різних куточків Німеччини. Благодійні вантажі в Україну серед іншого везуть українці, які раді допомогти. Це спрощує завдання, але однак теж вимагає чималих коштів.

Багатолітні й надійні друзі України

Тим часом благодійна організація "Допомога для України" збирає та доправляє гуманітарну допомогу вже впродовж 24 років. Пожертви – одяг, шкільні меблі, техніка, медичне устаткування передаються українським церковним громадам, лікарням, дитячим будинкам. Цю допомогу отримують у Львові, Вінниці, Полтаві, Харкові та інших містах. У роботі благодійної організації задіяні як мешканці містечка, так і тутешня євангельська церква. Її пастор Елізабет Крузе розповіла про щорічні акції на підтримку України:

«Я бачу, скільки сил і часу люди вкладають у цю благодійну діяльність: збирають, сортують, пакують. А скільки любові вони вкладають у ті речі, котрі надсилають в Україну! Я бачила також фото тих, хто одержує допомогу, чула їхні розповіді про те, як це чудово, що є така допомога. Мешканці нашого містечка практично всі допомагають – хто і як може. Ми збираємо гроші для України також у церкві, у громаді», – зазначає Елізабет Крузе.

Серед інших проблем з якими стикаються члени німецької організації, зокрема і посередники в Україні, котрі за свої послуги інколи вимагають оплату. Відтак доставити допомогу безпосередньо у руки тим, хто її потребує залишається непростим завданням. Але Кунце вірить, що здебільшого все, що надсилається в Україну, потрапляє тим, хто цієї допомоги потребує. Адже здебільшого організатори особисто знають партнерів, які її отримують. Помічники передають її людям похилого віку, соціально незабезпеченим, багатодітним сім’ям, інвалідам, дитячим будинкам, тим, хто не в змозі сам собі допомогти.

Складна дорога на схід

З часу війни на Донбасі допомога з Лобеталя прямує також і до уражених війною регіонів на сході України:

«Я знаю, що є велика потреба у прифронтовій зоні, оскільки багато людей усе втратили. Ми намагаємося і там допомагати, але це дуже складно. Складно саме через величезну бюрократію в Україні. Дехто втрачає мужність і терпіння протистояти цьому. Найкращі часи для нашої благодійної роботи були, коли могли відправити допомогу, і вона швидко доходила до людей. Це було відразу після подій на Майдані, перед тим, як почалася війна на Донбасі. У перший рік після Майдану ми відчули, що стало менше корупції. Після того вона знову збільшується. Це те, що ми спостерігаємо. Ми не беремо участі у процесах корупції, але ми страждаємо від неї», – бідкається пані Кунце.

Після 24 років діяльності організації «Допомога для України» для неї, однак, теж існує жорсткий контроль, який часто перешкоджає швидкій і гнучкій роботі благодійників і волонтерів. Але попри всі труднощі й проблеми, попри нелегкий шлях і перепони на ньому, благодійна організація «Допомога для України» вже пакує черговий транспорт, щоб невдовзі він рушив з Німеччини на схід, до тих, хто на нього чекає.