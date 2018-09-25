Конкурс «Міс Україна» дискримінує переможницю Дідусенко, решту учасниць і жінок загалом – Мельниченко

Скандал навколо конкурсу «Міс Україна-2018» викликав запеклі суперечки щодо прав жінок. Сперечаються учасниці-красуні, організатори, експерти, активісти та завсідники соцмереж. Одні стверджують, що правила проведення таких заходів є непорушними, інші наполягають на умовності цих правил та їхній архаїчності. Є й ті, хто переконують у тому, що конкурси краси як такі – є шкідливими для суспільства.

Коли жінок сортують за ознакою материнства – це, звісно, дискримінація, заявляє у коментарі Радіо Свобода Анастасія Мельниченко, активістка боротьби за гендерну рівність, ініціатор акції #ЯНеБоюсьСказати та голова громадської організації Studena. Утім, зауважує вона, конкурс «Міс Україна» є дискримінаційним за суттю. На думку Анастасії Мельниченко, подібні конкурси краси принижують не лише учасниць, а жінок взагалі, оскільки є сексистськими.

Ці конкурси взагалі не потрібні. Жінка розглядається як аксесуар, як річ з певними характеристиками. Це формує ставлення до жінки як до речі

«Я вважаю це дискримінацією. Виходить, що жінок начебто порівнюють із товаром різної якості. Є вища категорія, яку ще не використали, а є нижча, якщо жінка була у шлюбі і має дитину. Власне, ця ситуація відкриває те, чим є всі ці конкурси краси. У них взагалі жінка виглядає як товар тієї чи іншої якості, і є люди, що наділені правом оцінювати якість товару. Взагалі, добре, що підняли цю тему. Добре, що ми маємо можливість говорити про те, що жінок розглядають як товар. Маємо нагоду сказати, що ці конкурси взагалі не потрібні. Це об’єктивація жінки, коли жінка розглядається як аксесуар, як річ з певними характеристиками, певними властивостями. Відповідно, це формує ставлення до жінки як до речі. Тому такі конкурси є шкідливими», – каже Мельниченко.

Питання на 300 тисяч

Не виключено, що не почуватися дискримінованою допомагають 300 тисяч гривень призу, який могла отримати переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» Вероніка Дідусенко. Тепер вона, схоже, не отримає цих грошей, як і корону головної красуні країни. Вікторія Кіосе, виконавчий директор оргкомітету «Міс Україна» повідомила, що організатори вирішили позбавити Вероніку Дідусенко титулу цьогорічної переможниці конкурсу, оскільки стало відомо, що та вже була заміжня і має дитину.

«Ми толерантні і поважаємо жінок з дітьми, заміжніх і розлучених – всіх! Адже кожна людина має право на демонстрацію свого таланту, успіхів і цілей. Але для цього існує інший конкурс – «Місіс Україна», де заміжні, розлучені, в розлученні, з дітьми можуть брати участь!» – зауважила Вікторія Кіосе.

Заборона на участь в конкурсах «Міс Україна» для жінок, що мають дітей – це частина угоди між засновниками та організаторами на національному рівні, пояснює у коментарі Радіо Свобода Анна Філімонова, директор та власник ліцензії на проведення національного конкурсу «Міс Україна-Всесвіт». Відтак, за її словами, чим би не завершилася суперечка Вероніки Дідусенко з організаторами в Україні, її участь в міжнародному конкурсі лишається неможливою.

Великі організації не будуть змінювати свої правила через забаганку окремої українки. Є умови участі. Так само не може брати участь громадянка іншої країни, або неповнолітня. Це такі ж правила

«Великі організації не будуть змінювати свої правила через забаганку окремої українки. Є умови участі. Ти або погоджуєшся, або ні. «Міс» – це незаміжня дівчина, «Місіс» – заміжня. У Європі таку помилку можуть сприйняти як хамство. Крім того, конкурси «Міс Світу» і «Міс Всесвіт» відбуваються вже понад півстоліття. Вони є провідними. Над правилами цих міжнародних конкурсів працює купа юристів. Коли в Україні купують ліцензію, треба підписати таку силу-силенну контрактів та інших документів, що коли ми порядний бізнес, то маємо чинити згідно з тими документами. Ці контракти містять пункти, які забороняють участь дівчат, які мають сім’ю. Так само не може брати участь в українському конкурсі громадянка іншої країни, або неповнолітня дівчина. Це такі ж правила у цих контрактах. Якщо ви купуєте франшизу на кафе, вам дають правила. Якщо ви ці правила порушуєте у вас можуть забрати франшизу, незважаючи на те, що ви за неї заплатили. Коли олімпійці їдуть на олімпіаду, то оргкомітет також має до них низку вимог – якщо не підходиш, не беруть», – каже Анна Філімонова.

Дідусенко більше не приховує, що має дитину

За словами Вікторії Кіосе, через те, що Вероніка Дідусенко приховала від організаторів, що вона є матір’ю чотирирічної дитини, конкурсові «Міс Україна» загрожує позбавлення ліцензії.

Сама ж Дідусенко більше не приховує, що має дитину. Водночас відмовлятися від титулу вона не збирається, і заявляє, що стала жертвою дискримінації, повідомляє канал «1+1». За інформацією телеканалу, Дідусенко таки планує взяти участь у конкурсі «Міс Світу», який цього року проводитимуть у Китаї. Водночас чоловік на ім’я Геннадій Курочка, який у Facebook заявив, що перебуває у стосунках із Веронікою Дідусенко, на своїй сторінці обіцяє організаторам конкурсу подальшу боротьбу.

«Ми будемо достойно боротися не за титул, а за зміну цих «атавізмів», – пише він.

У свою чергу організатори запевняють, що журі перегляне результати конкурсу, і 30 вересня цього року оголосить ім’я нової «Міс Україна-2018», замість дискваліфікованої учасниці.