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Ваша Свобода | Угорщина-Україна: кому вигідний конфлікт?
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03 Жовтень 2018, Київ 15:46
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 3 жовтня (карта)
03 Жовтень 2018, 14:38
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
3 жовтня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 3 жовтня (карта)
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