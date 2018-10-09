Історія українського війська. Чому Росія проти настільної гри про УПА?

Настільна гра «УПА: історія нескореного народу» ще не презентована офіційно, а у Росії її вже піддано гострій критиці, як і будь-які спроби українців вивчити власну історію не за імперськими, чи то радянськими лекалами. Рік тому у рамках відзначення 100-річчя Української революції 1917–1921 років, Український інститут національної пам’яті запропонував новітній підхід для вивчення історії України, ініціювавши фестиваль «Історія:UA» під гаслом «Історія без брому і нафталіну». Цьогорічний фестиваль приурочений до Дня захисника України (14 жовтня), його локації будуть розміщені в аудиторіях Національного університету імені Шевченка і поблизу – у парку Шевченка, його гасло – «Зробимо історію цікавою».

Лекції з історії українського війська від провідних українських вчених в аудиторіях червоного корпусу університету; численні книжкові виставки, презентація згаданої вище гри з історії УПА та мистецьких плакатів «Військова еліта Української революції 1917–1921 років», «польова пошта» і квести для школярів – таку програму обіцяють організатори фестивалю Український інститут національної пам’яті.

Науковий «Експертний корпус» та Національний університет імені Шевченка. А закінчиться фестиваль концертом за участю відомих гуртів «Тартак» і «Тінь сонця» та музикантами-учасниками проекту «Пісні війни» та світловим шоу, обіцяє голова інституту Володимир В’ятрович.

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За його словами, фестивалі подібного формату мають повернути суспільний інтерес до історії. Історія має бути цікавою, без «зайвого академізму» та застарілих методів подачі матеріалу, тому організатори фестивалю обрали пізнавально-розважальний формат знайомства з історією, каже вчений.

«Фестиваль «Історія:UA» пропонує вивчати історію, спілкуючись з науковцями, з неординарними особистостями, долучаючись до цікавих ігор та відкриваючи невідомі раніше історичні факти й персоналії.

​Ми пропонуємо відзначити День захисника України, знайомлячись з історією тих, хто її боронив і хто її боронить тепер», – пояснює В’ятрович.

В’ятрович також повідомив Радіо Свобода про заходи, які у рамках фестивалю представлять Інститут національної пам’яті та його партнери.

Так, саме інститут підготував виставку арт-плакатів «Військова еліта Української революції 1917–21 років», дитячу настільну гру «УПА – відповідь нескореного народу», книгу «Усна історія українсько-російської війни». Популяризувати історію у школах має і проект «Відеоісторія» – це два 15-хвилинні відео-уроки на теми «Як творилася держава. Українська революція 1917–21 рр.» та «За що боролася Українська повстанська армія».

Настільна гра, яка злякала Росію

Настілька гра з історії УПА викликала не лише критику з боку Росії (які назвали її «екстремістською»), але й справжній ажіотаж в Україні, розповів Радіо Свобода Володимир В’ятрович: науковці отримали сотні звернень з різних куточків України з єдиним запитанням – де придбати гру? Адже присутня у грі інформація про бойові з’єднання як з боку нацистів, так і з боку НКВД, які боролися проти УПА, взята з історичних джерел та відповідає реаліям. Науковцям довелось відкрити коробку з грою і показати, з ким воюють воїни УПА.

Вороги вояків УПА – це нацисти і совєти. Напевно саме цей елемент гри є найкращою відповіддю про причини обурення, яке лунає з Росії

«Вороги вояків УПА – це нацисти і совєти. Напевно саме цей елемент гри є найкращою відповіддю про причини обурення, яке лунає з Росії. Ця гра допоможе розвінчати міфи радянської доби довкола УПА», - упевнений один з розробників гри Володимир Поліщук.

Крім самої гри, до комплекту входить посібник, який розповідає про історію створення УПА, її головних історичних персонажів та боротьбу, що тривала більше двох десятиліть. Минулого року Інститут національної пам’яті уже презентував настільну гру «Українська революція 1917–21 рр. Сто років боротьби», яка викликала величезний інтерес та схвалення, особливо серед учителів історії та учнів, які використовували гру як елемент підготовки до ЗНО з цієї теми, зауважив Поліщук.

Українська військова еліта доби УНР: серед офіцерів – жінка

Проект «Військова еліта Української революції 1917–1921 років» – це 12 постерів із зображенням історичних постатей, які стояли біля витоків української армії, що творилася в горнилі Визвольних змагань. Серед них - представники усіх родів військ, від піхоти до авіації. Серед героїв серії є і одна жінка. Хто саме – дізнаються відвідувачі локацій фестивалю «Історія:UA», каже науковець фахівець «Експертного корпусу» Тетяна Швидченко.

«Ми прагнемо вивести у публічний простір осучаснені образи провідних командирів Перших визвольних змагань 1917–1921 років, зробити їх символами української військової історії перш за все для наших сучасних захисників», – пояснила Швидченко в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Ми прагнемо вивести у публічний простір осучаснені образи провідних командирів Перших визвольних змагань 1917–1921 років

Вона також повідомила, що під час фестивалю буде представлений Мілітарний атлас Києва «1918: переможні бої», в якому ідеться про боротьбу за український Київ сто років тому.

А підтримати сучасних оборонців країни можна буде, написавши їм листа на локації «Польова пошта», а то й особисто привітати: серед запрошених на фестиваль гостей – курсанти, бійці, капелани.

Цього року фестиваль «ІсторіяUA» не обмежується лише столицею. У травні цього року презентації книг, майстер-клас із пошуку документів в архівах СБУ, дискусії, круглі столи, лекції, а також виступ гурту «Гайдамаки» відвідали жителі Запоріжжя. Найближчим часом планується проведення подібних фестивалів і в інших регіонах.