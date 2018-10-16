«Впливовий» втікач з України, який імітував свою смерть, затриманий у Франції

«Впливовий втікач» з України, який імітував свою смерть і вів «розкішне життя» у Франції, був заарештований французькою поліцією, повідомив Європол – правоохоронний орган Євросоюзу.

Три джерела сказали Радіо Свобода 16 жовтня, що людиною, яку заарештували у Франції, є Дмитро Малиновський з Одеси.

Він є бізнесменом з Одеси, якого, згідно з повідомленнями, розшукувала поліція в Україні з 2015 року на підозрами у широкомасштабному шахрайстві та незаконних оборудках із майном Міністерства оборони України в тому чорноморському портовому місті.

Джерела, – а це чільний український посадовець, український дипломат в ЄС та чільний посадовець у структурах ЄС – говорили з Радіо Свобода на умовах анонімності через чутливість теми.

Європол повідомив, що чоловік, імені якого не було названо, був затриманий поблизу східного французького міста Діжон раніше цього місяця разом з трьома спільниками.

Поліція заарештувалa активи обсягом у 4,6 мільйона євро (5,3 мільйона доларів), які включають «замок, вінтажний Ролс-Ройс «Фантом» та три роботи Сальвадора Далі». Все це було вилучено поліцією під час рейду 5 жовтня, повідомив Європол у своєму прес-релізі.

Європол сказав, що є підозри, що ця людина стоїть за «складною справою, пов’язаною з міжнародним шахрайством та відмиванням грошей».

Європол також повідомив, що французька влада в січні почала розслідувати підозрілі грошові трансакції, пов’язані з придбанням замку за три мільйони євро (3,5 мільйона доларів) у Бургундії. У цій операції була задіяна базована в Люксембурзі компанія.

Пізніше було встановлено, що кінцевим бенефіціаром оборудки була людина, яку в Україні розшукували за підозрами в «широкомасштабній корупції» і якій вдалося уникнути правосуддя, подавши «підроблене свідоцтво про смерть», каже Європол.

Офіційні представники в Україні не коментували публічно повідомлення Європолу.

Малиновський вихвалявся купівлею замку в Бургундії, знаючи, що я люблю вино з цього регіону

Одне з українських джерел підтвердило, що заарештованою особою є саме Малиновський і що Малиновський контактував з ним у 2016 році.

«Він прийшов до мене, коли я був у Страсбурзі, і попросив допомоги в боротьбі за справедливість», – сказало джерело на умовах анонімності, додавши, що Малиновський вихвалявся перед ним «купівлею замку в Бургундії, знаючи, що я люблю вино з цього регіону».

Виборчі дані свідчать, що Малиновський боровся за мандат депутата Одеської міської ради в 2006 році, висуваючись від Партії регіонів, лідер якої – Віктор Янукович – став президентом у 2010 році і втік до Росії під тиском проєвропейських протестів у 2014 році.