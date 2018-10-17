Так называемое «министерство обороны» группировки «ДНР» расформировывается, а подразделения, подчинявшиеся напрямую команде бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко и ему лично, распускаются. Такие выводы можно сделать, проанализировав сообщения последних дней на сайтах группировки. Пишут, що «вылазки украинского спецназа уже пресекает «народная милиция», а не «армия республики», а некогда регулярных докладов зама «минобороны» Эдуарда Басурина уже не публикуют.

Элитная бригада боевиков «Восток», которая подчинялась Александру Захарченко и была его личной гвардией, распускается и вводится в состав первого и второго армейских корпусов пророссийских сил. Кроме того – из лент новостей группировки «ДНР» исчезло упоминание о так называемом «министерстве обороны «ДНР».

Если совместить вместе эти факты, то можно сделать вывод: в «ДНР» решили распустить так называемое «министерство обороны» и подразделения, подконтрольные убитому Захарченко. Эти наблюдения подтверждает и российский пропагандист Сергей Белоус, который работает на оккупированной части Донбасса.

Отказ от «минобороны» это ни в коем случае не шаг к мирному урегулированию. Просто уничтожается структура, созданная Захарченко для удержания власти и решения собственных внутренних вопросов, считает политолог, дончанин Андрей Бузаров.

Это «министерство обороны» было дутым. Создано оно было Захарченко и по инициативе Захарченко

«Это «министерство обороны» было дутым. Создано оно было Захарченко и по инициативе Захарченко для того, чтобы управлять процессами которые были в его интересах, например экономикой. Сейчас тенденция не к урегулированию конфликта а скорее к его затягиванию. Мы видим, как группировка Захарченко полностью отходит от «власти». И сейчас другие местные люди через другие структуры под руководством России будут управлять всеми процессами», – считает Андрей Бузаров.

Подразделения подконтрольные Захарченко и экс министру доходов «ДНР» Тимофееву (Ташкенту) расформируют, но никто не будет расформировывать первый и второй армейские корпуса, подконтрольные Кремлю. В них так же и останется тяжелое вооружение, Южный военный округ России так и будет продолжать ими управлять, считает военный эксперт Олег Жданов.

На 11 ноября в группировках «ЛДНР» назначили «местные выборы». Если к этому прибавить вновьсозданную «народную милицию» – вот вам федеральная единица со всеми атрибутами. Россия навязывает Украине принять ОРДЛО в неприемлемом виде, считает Олег Жданов.

Создание «народной милиции», особый статус, местное самоуправление. Россия оформляет это в виде отдельного федерального образования, для того, чтобы расколоть Украину

«Я думаю идет перефарматирование и подготовка к тому, чтобы насильно затолкать этот «ДНР» обратно в состав Украины. То, о чем говорила Россия: создание «народной милиции», особый статус, местное самоуправление. Вот вам пожалуйста, Россия оформляет это в виде отдельного федерального образования, для того, чтобы расколоть Украину», – говорит Олег Жданов.

Военная составляющая «ДНР» уменьшена не будет, даже с приходом «гражданского» Дениса Пушилина. Если посмотреть опыт «ЛНР», где с самого начала была так называемая «народная милиция», агрессия и боевые действия не были меньше, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук . Россия будет пытаться выступить гарантом, легализовать свои военные силы на неподконтрольной Украине территории. Выводить их из этого региона никто не будет.

У нас есть замечательный пример «ЛНР» с ее «народной милицией». Пасечник чаще появлялся в костюме, чем в военной форме, но это ничуть не изменило деятельность второго военного корпуса

«У нас есть замечательный пример «ЛНР» с ее «народной милицией». Пасечник чаще появлялся в костюме, чем в военной форме, но это ничуть не изменило деятельность второго военного корпуса, и других военных формирований, которые контролирует «ЛНР». И от этого «ЛНР» также не стало процветать и не стало более успешным, чем «ДНР», – отмечает Дмитрий Тымчук.

Переформатирование воинских подразделений группировки «ДНР» никак не сказалось на ситуации на линии разграничения. Ежедневно продолжаются обстрелы, с обеих сторон гибнут и получают ранения, как военные так и гражданские.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)​