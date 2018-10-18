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23 октября в Луганской области энергетики планирует обесточить объекты государственного концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который занимается трансляцией украинских телевизионных и радиоканалов на территории региона. Реален ли риск, что трансляционное оборудование просто выключат?

Отключением объектов концерна РРТ на территории области энергетики хотят добиться погашения долгов. По словам гендиректора «Луганского энергетического объединения» Владимира Грицая, сейчас задолженность концерна за электроэнергию составляет 1,4 миллиона гривен. И в течение нескольких месяцев не погашается. А так как энергетики сами испытывают кризис, то продолжать поставки не хотят. По словам Владимира Грицая, они знают, что есть нормативные документы, которые запрещают обесточивать объекты концерна. Однако и продолжение поставок электроэнергии тоже считают нарушением закона.

«Закон Украины об электроэнергетике запрещает отпускать электроэнергию на бесплатной основе. Этот долг уже 2 месяца точно. А мы сейчас боремся за сохранение коллектива. Впереди зима и мы гоняемся буквально за каждой копейкой», – рассказал Владимир Грицай.

Российский контент будет тут сплошь и рядом, если нас обесточить – Дрындрак

В случае обесточивания объектов концерна в регионе могут исчезнуть – радиовещание, аналоговое и цифровое телевещание. Об этом рассказал директор филиала концерна РРТ в Луганской области Виктор Дрындак. Также, по его словам, концерн оказывает услуги для интернет-провайдеров и операторов мобильной связи. К тому же, исчезновение сигнала украинских каналов может привести к тому, что их место займут российские или подконтрольные боевикам телерадиоканалы.

«С выключением что-то добавиться с той стороны (оккупированные районы Луганской области, – ред.). Или со стороны России. Там на тех же частотах вещается российский контент. Он просто будет здесь сплошь и рядом», – говорит Виктор Дрындак.

Почему накопилась задолженность и когда она будет погашена, в руководстве концерна узнать не удалось. Мы несколько раз пытались дозвониться в кабинет гендиректора компании Петра Семерея, но его секретарь сказала, что директора нет на месте.

Тем временем, по данным директора департамента массовых коммуникаций Луганской областной администрации Александра Костенко, причина задолженности в том, что концерн сам недополучает денег. Один из крупнейших его должников – Национальная общественна телерадиокомпания Украины. Если она погасит долги перед концерном, то он сможет рассчитаться с энергетиками. Сейчас, по словам Александра Костенко, ведутся трехсторонние переговоры, в которых может быть найден компромисс.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)