Нова телерадіовежа у Гірнику закриє останню «білу пляму» у Донецькій області – Костинський

Із Гірника на Донецьк скоро будуть мовити нові радіостанції та телеканали, і це стане можливим завдяки новій телевежі, найвищій за часи незалежності України. 190-метрову конструкцію побудувала компанія «Телемережі України». Детальніше про те, як її будуть використовувати, Радіо Донбас.Реалії розповів член Національної ради з телебачення та радіомовлення Сергій Костинський.

– Сергію, які радіостанції та канали з’являться в регіоні? І як далеко буде доходити їхній сигнал? Чи досягне окупованого Донецька?

– Перш за все, разом з Міністерством інформаційної політики ми визначили Гірник як ключову точку для організації мовлення ще минулого року, діємо відповідно до проекту стратегії розбудови мовлення у Донецькій, Луганській областях та на території Криму.

За допомогою вежі в Гірнику ми закриваємо одну з останніх білих плям поруч із Донецьком

Гірник – це один із найважливіших населених пунктів. Схожа точка є і в Луганській області. Я сподіваюсь, що ми вже наступного року зможемо презентувати нову вежу у цьому регіоні, таким чином, зможемо закрити усі білі плями.

За допомогою вежі в Гірнику ми закриваємо одну з останніх білих плям поруч із Донецьком. Ключова мета: Авдіївка, Мар’їнка, Новотроїцьке – весь цей район забезпечити українським телебаченням і радіомовленням.

Вже є вежа, виданий великий пакет дозволів на мовлення за спрощеною процедурою. Це такі радіостанції, як «Армія FM», «Українське радіо», «Радіо НВ», «Країна FM», «Вільне радіо», «Русское радио Україна», «Радіо М». У черзі стоять: «Прямий FM», «Голос Донбасу», «Промінь», Radio Roks, «Тризуб FM». Тобто 12–13 радіостанцій уже протягом найближчих місяців зможуть мовити з цієї вежі.

Сигнал буде розповсюджуватися на територію Донецька і окремих окупованих районів

Плюс планується створення цифрового локального мультиплексу, в які увійдуть 8 цифрових телеканалів: «UA:Перший», «UA:Донбас», «UATV», «5-й Канал», «Прямий», «СТБ», «ICTV», телеканал «Донбас» групи «Україна».

Звичайно, сигнал буде розповсюджуватися на територію Донецька і окремих окупованих районів. Таким чином, у наших громадян з’явиться можливість слухати й дивитися українське.

Більше у матеріалі: Українська вежа проти передавача в окупованій Горлівці. Чий сигнал сильніший?

– Чи є у самих мовців технічні можливості покрити цю нову територію? Канали «Суспільного» «Пульс» і «Голос Донбасу», як повідомляють наші слухачі, не скрізь чутно у Донецьку й Луганську через слабкі передавачі.

– Передавачі закуповуються відповідно до ліцензій та дозволів, які вони отримали. Якщо є частота, видана під 1 кіловат, «Суспільне» не може мовити на 2 кіловати чи більше. Це пов’язано з тим, що спеціалізований орган – Український державний центр радіочастот – прораховує, узгоджує частоти, видає Національний раді, а вона їх видає мовцям.

Завдання УДЦР полягає у тому, щоб телеканали й радіостанції не заважали одне одному. Тому не завжди є можливість дати більш потужний сигнал, тому що це буде створювати завади іншому мовцеві в іншому населеному пункті.

Але Гірник закриє останню «білу пляму» у Донецькій області, й українські телеканали, зокрема «Суспільне», будуть доступні там, де раніше з цим були проблеми.

– Чи плануються подальші кроки в покритті?

У нас є черга з 12 радіостанцій, ми хочемо збільшити кількість мовців. Наступний крок – аналогічний проект у Луганській області

​– Наше завдання – забезпечити найефективніше мовлення з цієї точки, збільшити кількість мовців. Ми подали заяву до УДЦР на прорахунок додаткових нових частот і ведемо перемови з мовцями, мотивуємо долучитися до цієї програми. Зараз у нас є черга з 12 радіостанцій, ми хочемо збільшити кількість мовців.

Наступний крок – це аналогічний проект у Луганській області.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО.ДОНБАС РЕАЛІЇ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)