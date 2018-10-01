Українська вежа проти передавача в окупованій Горлівці. Чий сигнал сильніший?

У Гірнику на підконтрольній частині Донеччини збудували нову телерадіовежу, найвищу за часи незалежності України. Одночасно з цим російські гібридні сили запустили передавач в окупованій Горлівці. Що дасть нова вежа і чи досягне її сигнал нині непідконтрольної території?

Нова вежа заввишки 190 метрів, і це найвища вежа, встановлена за останні роки. Завдяки її встановленню українським теле- і радіосигналом буде охоплено прифронтові території, а також окупований Донецьк. Вежу збудували за 17 днів, але наразі відсутня будь-яка підтримка органів влади стратегічно-важливого об'єкту, каже фінансовий директор ТОВ «Телемережі України» Світлана Шахова.

«Будівництво вежі в місті Гірник почали з паперово-бюрократичної підготовки, яка тривала більше від півроку. В травні цього року отримали в оренду землю під будівництво від міської ради Гірника. Далі були підготовчі земельні роботи, огорожа, електропостачання. Саме ж власне зведення вежі тривало 17 днів і 28 вересня була встановлена остання секція. Далі буде в найкоротші терміни монтуватися обладнання. Радіус мовлення для кіловатних радіопередавачів передбачається десь близько 30-40 кілометрів, а для 5-кіловатних близько 100 кілометрів. Нацрада видала дозволи на тимчасове мовлення для міста Гірник», – каже Шахова.

При нормальній потужності передавачів сигнал з вежі буде добивати на 40 кілометрів за межі Донецька, розповідає Василь Мезенцов із волонтерського радіо «Тризуб-ФМ».

«Щоб покрити Донецьк, потрібен передавач до 100 Ват, на вежі буде потужність від 1 до 4 кілоВат. Але 50 відсотків залежить від антенної системи, при добрій системі можна розраховувати, що 1 Ватт це кілометр покриття. Ця вежа покриє всю площину, де зараз немає українського сигналу», – каже Мезенцов.

Майже одночасно з повідомленням про зведення вежі в Гірнику, так зване «міністерство зв’язку» угруповання «ДНР» повідомило про введення в експлуатацію потужного цифрового передавача у форматі DVB-T2 в окупованій Горлівці.

Щодо ризиків глушіння сигналу угрупуванням «ДНР», вони є, каже Мезенцов, але і від українських сил буде протистояння мовленню з того боку.

«Якщо вони встановлять такий самий передавач, то частоти будуть конфліктувати, тому вони, або заглушать сигнал, і там не буде мовлення... І або вони, або ми будемо зміщувати сигнал, або не будемо і сигнал буде глушитися. В цьому сигналі виграє той, у кого буде більша потужність передавача», – розповідає Василь Мезенцов. Але навряд чи мовлення буде глушитися, каже він, адже теле- і радіомовлення важливе з обох боків, як засіб достукатися до людей по обидва боки лінії розмежування.

Те, що в Гірнику з’явилася телевежа, це добрий знак, але наразі невідомо, що саме буде мовити з цієї вежі, каже медіаексперт і колишній заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

«Наскільки мені відомо, там була проблема з електропостачанням, і там не було вільних частот. Ми роздивлялися варіант Гірника в 2015 році і відмовилися від нього, вирішивши, що треба добудовувати високу вежу в Покровську, тому що там вже було заведено електропостачання і було ліцензовано 20 передавачів. Я не уявляю, як знайдуть вільні частоти в Гірнику навіть для 5 передавачів», – каже Попова, але акцентує увагу на тому, що головне, щоб не було проблем із електропостачанням вежі і розподілом теле- і радіочастот.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)