На Луганщині відкрили вежу для трансляції українських теле- і радіоканалів

Президент України Петро Порошенко відкрив у селі Бахмутівка Луганської області телерадіовежу для трансляції українських телевізійних і радіоканалів як на підконтрольній, так і на непідконтрольній уряду території регіону.

«Нова радіотелевізійна передавальна станція забезпечить трансляцію українських 11 теле- та 4 радіоканалів на нашу тимчасово окуповану російським агресором територію», – повідомив президент.

За його словами, відкриття 134-метрової вежі стало можливим, у тому числі, завдяки тісній співпраці з американськими партнерами.

«Відкриття телевежі в селі Бахмутівка – це крок до відновлення єдності Луганщини і всієї України... Жителі з контрольованої території і з окупованих міст і районів Луганщини повертаються в єдиний інформаційний простір нашої Батьківщини», – сказав Порошенко під час церемонії відкриття вежі.

На початку серпня член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський повідомив, що будівельники завершили монтаж вежі у Бахмутівці. Він додав, що це третя вежа, яка була побудована протягом двох останніх років (після Краматорської і Чонгарської).

У червні голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський заявив, що українське радіомовлення на непідконтрольну Україні частину Донбасу триває вже з 2 квітня цього року.