Завершено монтаж телевежі на Луганщині, яка буде мовити впритул до лінії розмежування – Констинський

Будівельники завершили монтаж вежі у Бахмутівці на Луганщині, яка дозволить транслювати теле- та радіосигнал на непідконтрольну Україні територію області, повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення 4 серпня.

«Це третя вежа, яка була побудована протягом двох останніх років (після Краматорської і Чонгарської). Отже, вже маємо по одній новій вежі в Херсонській, Донецькій і Луганській областях. При цьому розвиток телекомунікаційної інфраструктури продовжуватиметься. Наступним кроком в Бахмутівці стане монтаж телерадіопередавального обладнання, яке забезпечить мовлення українських телеканалів і радіостанцій впритул до лінії розмежування, в тому числі – в Щасті», – написав він у Facebook.

За словами Костинського, мовлення з вежі повинно початись вже цього місяця.

«Наразі планується запуск програм Суспільного мовлення (НСТУ), ряду загальнонаціональних телеканалів, Армії ФМ та інших мовників», – зазначив він.

У червні голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський заявив, що українське радіомовлення на непідконтрольну Україні частину Донбасу триває вже з 2 квітня цього року.

Натомість 2 травня підтримувані Росією представники угруповання «ДНР» заявили, що їхній передавач теле- і радіомовлення здатний покрити 32 підконтрольних Україні міста, в тому числі і в Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях. У відповідь українська сторона заявила, що розробила стратегію боротьби з сигналом сепаратистів, і пообіцяла блокувати мовлення угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним, уздовж лінії розмежування.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України на засіданні 12 травня оголосила конкурс на цифрове мовлення на територію анексованого Криму з Чонгарської телевежі. У конкурсі перемогли п’ять українських телеканалів і незабаром почнуть ефірне мовлення на півострів.