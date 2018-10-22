Місцеві вибори у Польщі: поляки показали партії влади «жовту картку»?

Варшава – Офіційні результати польських виборів до органів місцевого самоврядування, які відбулися в неділю, ще не оголосили. Утім, вже тепер як консервативна польська партія влади «Право і справедливість», так і опозиційні до неї ліберальні сили, об’єднані в «Громадянську коаліцію» говорять про свою перемогу. Обидва табори посилаються на дані екзит-полів. Провладні польські політики наголошують на тому, що на місцевих виборах усіх рівнів вони здобули найбільшу кількість голосів – 32 відсотки, тоді як основні конкуренти – приблизно 24. Натомість їхні опоненти звертають увагу на те, що поляки на посади мерів найбільших міст країни обрали саме опозиціонерів.

З початку 1990-х років у Польщі не було настільки високої явки виборців на виборах до органів місцевої влади. Якщо протягом останніх двох десятиліть в найкращому випадку голосувало 47 відсотків повнолітніх поляків, то цього разу віддати голос за свого кандидати прийшла більше від половини виборців (понад 51 відсоток). Активніше, ніж у минулі роки, голосували мешканці міст та молодь.

Голова «Права і справедливості» Ярослав Качинський попередні результати голосування назвав перемогою партії, яку він очолює. За його словами, третина здобутих голосів – це багатообіцяючий прогноз на парламентські вибори, які у Польщі відбудуться наступного року. Схожі міркування у Беати Шидло, заступника польського прем’єр-міністра.

«Найголовніше, що ми перемогли», – твердить одна з провідних політиків «Права і справедливості». За словами Беати Шидло, саме тепер польська партія влади ввійшла в ритм виборчої кампанії і попереду в неї надзвичайно складний період. На думку Шидло, згідно з попередніми результатами виборів, «Право і справедливість» матиме більшість у кількох регіональних органах самоврядування – воєводських сеймиках.

Тим часом, опозиційні до влади політики вказують на характерну особливість недільного голосування – мешканці найбільших польських міст, обираючи своїх мерів, проголосували за конкурентів «Права і справедливості». Зокрема, висуванці опозиційних, здебільшого ліберальних сил, виграли вибори у Любліні, Познані, Вроцлаві, Лодзі та Варшаві. В кількох інших великих містах мерів обиратимуть у другому турі.

Праві виграли, але на місцях не керуватимуть?

Драматична боротьба за крісло мера точилася у польській столиці. Утім, попри те, що 33-річного Патрика Які, кандидата від консервативної «Право і справедливість», підтримували представники польського уряду та провладні ЗМІ, він програв 44-річному Рафалові Тшасковському, опозиціонерові з партії «Громадянська платформа». Причому опозиційний кандидат виграв з великим відривом вже в першому турі (понад 50 відсотків голосів проти 30), хоча за соціологічними прогнозами у Варшаві мав відбутися другий тур виборів.

Опозиційні політики та оглядачі звертають увагу також на те, що «Право і справедливість», яке отримало третину голосів на виборах, не матиме достатньої кількості депутатів, аби стати партією влади у більшості регіональних «парламентів» – воєводських сеймиках. Натомість такою більшістю, за умови об’єднання, можуть стати депутати з опозиційних «Громадянської коаліції» та Польської селянської партії, яка на місцевих виборах здобула третє місце (майже 14 відсотків голосів).

«Це шанс на те, що опозиція зможе керувати сеймиками. Для нас, представників самоврядування, це дуже важливо», – каже Роберт Бедронь, політик лівих поглядів, мер міста Слупськ.

Може бути так, що «Право і справедливість» виграло не керуватиме воєводськими сеймиками

Інший представник польських лівих, колишній прем’єр-міністр Марек Міллер твердить, що на місцевому рівні «Право і справедливість» не матиме коаліційних спроможностей. «Може бути так, що хоч «Право і справедливість» виграло, та воно не керуватиме воєводськими сеймиками», – говорить Міллер.

Категорична у своїх судженнях щодо результатів самоврядних виборів відома польська соціолог Ядвіґа Станішкіс, яка в минулому підтримувала партію «Право і справедливість».

Попри те, що Качинський оголосив перемогу, я вважаю, що це поразка

В розмові з інтернет-ресурсом interia.pl вона зазначила: «Перемога «Громадянської коаліції» у Варшаві – дуже символічна. Тому не думаю, що «Праву і справедливості» вдалося досягнути мети поставленої на вибори. Попри те, що Ярослав Качинський оголосив перемогу, я вважаю, що це поразка».

За словами Ядвіґи Станішкіс, вибори показали, що полякам не подобається теперішня влада. На її думку, польські громадяни більше цінують свободу і поділ влади на три гілки, ніж соціальні програми, які реалізує «Право і справедливість».

Саме в прагненні зберегти демократичну й правову державу вбачає причини небувалої мобілізації польських ліберальних виборців оглядач видання Gazetа Wyborcza. «Люди знають, що жарти закінчилися і йдеться не тільки про місцеві вибори», – зазначає газета. На думку впливового видання, результати недільних виборів – це своєрідний плебісцит «за» і «проти» теперішньої польської влади.

Про неоднозначність результатів виборів для правлячої партії пише й консервативне видання Rzeczpospolita. Оглядач газети нагадує, що «Право і справедливість» має в польській державі виняткові важелі впливів на суспільство. «Ніхто дотепер у найновішій історії вільної Польщі не мав такого арсеналу. Президент, уряд, парламентська більшість, значна частина духовенства, врешті публічні засоби масової інформації, на які партія має нечуваний вплив», – наголошує Rzeczpospolita.

Несподіваний успіх опозиціонерів у великих містах видання пояснює неправильною стратегією польських правих під час виборчої кампанії. Газета вважає, що намагання влади залякати виборців тим, що в разі перемоги опозиції уряд не фінансуватиме непокірні міста, спричинило серед мешканців міст опір, а відтак програш політиків із найвпливовішої польської партії. «Для «Права і справедливості» – це важливий урок перед наступними виборами», – резюмує газета.