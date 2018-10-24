Як сутенери переправляли секс-рабинь до Росії з Нігерії

Беллі лише 21 рік. Вона потрапила в Москву в червні, під час Чемпіонату світу з футболу. Попрацювати в Росії їй запропонували знайомі: сказали, що головне – приїхати в країну, а на місці вона знайде будь-яку роботу, яку захоче, а їхній брат може допомогти з документами. Виявилося, що «братами» називають сутенерів. «Брат» дійсно допоміг – зробив паспорт, а щоб не робити дорогу візу, торговець людьми зробив їй «паспорт уболівальника».

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«Зараз його у мене немає, він у моєї мадам, – розповідає Белла. – Я не знаю, чому так. Вони сказали, що він є, але не дали мені його. Дали тільки паспорт. У мене не всі документи, деякі залишилися у них».

Схема вербування нігерійок у сексуальне рабство приблизно однакова. Дівчині пропонують поїхати в Росію, щоб знайти роботу. На місці її зустрічає сутенерка або, як їх називають самі дівчата, «мадам».

Скільки всього дівчат за цією схемою привезли в Росію за час Чемпіонату світу з футболу – невідомо. На запит «Настоящего времени» в посольстві Нігерії не відповіли.

«Мадам привела мене в будинок і принесла пісок, сказавши, що це російський пісок. Вона взяла моє волосся з-під пахв, із лобка і з голови, і взяла мої труси. І сказала, що це наша присяга, і що, якщо я її порушу, цей російський пісок мене вб’є», – розповіла Белла.

У правозахисній організації «Альтернатива» розповідають, що працювати з дівчатами з Нігерії дуже складно. По-перше, нігерійки дійсно вірять у прокляття «вуду». Цей ритуал замінює цивільно-правовий договір: шаман виступає замість нотаріуса – затверджує угоду між дівчиною і сутенеркою. Порушення договору, за словами шамана, карається смертю. У Нігерії за обряд «вуду» є кримінальна стаття.

Дівчата не завжди самі готові сказати правду, з ними доводиться вести переговори – з одного боку, трохи дивні і навіть дурні, з іншого боку, це необхідний символічний обмін для того, щоб отримати інформацію, розповідає волонтер «Альтернативи» Юлія Луганська.

Дівчат тримають у нестерпних умовах: у маленькій трикімнатній квартирі може жити до 20 осіб. Сплять вони на матрацах, харчуються найдешевшими продуктами.

Юлія Луганська каже, що за весь час дівчата жодного разу не були у лікаря: «Ніяких ліків, крім як прикласти подорожник який-небудь, їм не пропонується – немає такої можливості. Якщо когось можуть госпіталізувати, то тільки в тому випадку, якщо вона взагалі вже буде при смерті. Такі випадки бували».

Після прильоту до Росії на кожну дівчину вішають борг, який вона повинна відшкодувати своїй «мадам». Наприклад, Белла була винна сутернерці 55 тисяч доларів. Дівчині пощастило – врятуватися їй допоміг клієнт.

«Він розпитав мене, як я опинилася тут, як я живу. Я розповіла йому все, і він сказав, що не може мені допомогти, бо у нього є дружина і діти. Але обіцяв знайти спосіб допомогти мені», – розповідає Белла.

Чоловік зв’язався з «Альтернативою» і передав співробітникам правозахисної організації контакти дівчини. Після того, як Беллу врятували, сутенерка дзвонила їй і пропонувала повернутися: сказала, що замість 55 тисяч доларів Белла може виплатити лише 30 тисяч доларів.

Правозахисники намагалися витягнути зі ще одного борделя нігерійку Беккі. Поліція відвезла всіх дівчат у відділення, але ті відмовилися писати заяву. Через кілька місяців Беккі знайшли мертвою – клієнт викинув її у вікно.

Про цю історію швидко дізналися в інших борделях, але сутенерки сказали нігерійським рабиням, що смерть Беккі – це кара «вуду» за зраду своєї мадам.

Переклад статті і адаптація відео – Юлія Сайко-Ілієнко