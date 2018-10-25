Україні дуже пощастило зі Вселенським патріархом Варфоломієм (огляд преси)

Газета «День» пише, що Україні дуже пощастило, що на посаді глави Вселенського патріархату православної церкви уже 27-й рік перебуває Константинопольський патріарх Варфоломій I. Адже саме йому українські віряни мають і будуть віддячувати за те, що він розпочав процедуру з надання Українській православній церкві томосу –автокефалії. І це відбувається на тлі величезного тиску Російської православної церкви, яка уже оголосила Вселенського патріарха «роскольником» і заявила, що припиняє всі зв’язки з Константинополем. Днями Варфоломій І вкотре підтвердив, що, незважаючи на «чорну пропаганду» з Росії, не збирається відступати в українському церковному питанні. На чому ґрунтуються переконання Варфоломія І із надання Україні автокефалії, йдеться в публікації «Зелений Патріарх» і канони».

Україна бореться з корупцією, ніби це головна біда. Хоча, як переконує в тижневику «Країна» журналіст Віталій Портников, корупція є «нормою» для країни, яка розвивається. Важливіше питання ідентичності, низької працездатності, старіння населення. Журналіст вважає, що мають пройти два-три електоральні цикли. Люди повинні ще кілька разів проголосувати за популістів. Побачити, що життя не покращується так, як обіцяли до виборів. Потім оберуть тих, хто реально вирішуватиме проблеми. За п'ять років після Революції гідності українці зробили максимальний стрибок, на який були здатні. Якщо люди кажуть, що головне завдання держави нагодувати їх, то вони – її потенційні вороги. Може прийти інша держава, годуватиме краще – і вони присягнуть на вірність їй. Це свідомість домашнього пса. Росія перетворювала українців на собак протягом трьох століть. Тому сьогоднішнє завдання держави перетворити домашніх псів знову на людей. Цей процес почався після 2014 року. Вже відбулися великі зрушення в питаннях ідентичності. Важливо, щоб у них брала участь держава. Окремо від неї суспільство не може нічого, переконаний журналіст.

Державний апарат потрібно виховувати, як собак академіка Павлова. Зробили щось добре – заохочувати, погане – карати. Але влада на це не здатна, переконаний експерт тижневика «Країна» Ігор Лосєв. Він стверджує, що чиновники переконані у своїй безкарності. Працюють на себе, а не на державу. Почуваються господарями, а не слугами народу. Експерт вважає, що люди не можуть контролювати місцеву владу. Хоча б тому, що керівників районних і обласних адміністрацій не обирають жителі тих територій, а призначають у Києві. Щоб достукатися до місцевих чиновників, виходять на мітинги, перекривають дороги. Лише тоді ті починають прислухатися.

«Ви розмовляєте зі злочинцем» – у статті під таким заголовком газета «День» аналізує, чому в Києві стала можливою українсько-російська комісія з питань рибальства в Азовському морі. Видання пише, що це типовий приклад гібридної реакції української влади на гібридну війну Росії. В цьому засіданні брав участь народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Саме завдяки йому і набуло розголосу це ганебне, на думку газетярів, засідання. Чубаром закликав негайно припинити це збіговисько. В цій ситуації, як переконує газета, потрібно притягати до відповідальності не тільки представників російської сторони, які порушили українське законодавство, не кажучи про те, що це представники країни-агресора, а тих, хто допустив і організував це засідання з боку України. Колись слабкість і подвійна гра вже спровокувала Кремль захопити наші території... Однак висновки так і не зроблені, наголошує видання.