Бізнесмен-утікач із Росії: «Мої податки підуть на те, щоб українці за гроші вбивали один одного?»

Колишній російський бізнесмен Олексій Душутін, який, за його твердженням, втратив бізнес за участі рейдерів та Міноборони Росії, став відомим в Україні після того, як викрив зв’язок із російськими спецслужбами українського бізнесмена Тимофія Нагорного та ще двох людей. Останнім часом Душутін живе в Канаді та організовує поїздки туди європейських артистів і спортсменів. Саме про це він хотів поговорити у Києві з колишнім чоловіком гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофієм Нагорним. Але той, за словами Душутіна, запропонував йому співпрацю з ФСБ та «допомогу за гроші».

Звернення Олексія Душутіна до СБУ стало початком резонансної «шпигунської» справи. Однак колишній російський бізнесмен, який провів шість років у московській в’язниці та психлікарні після того, як спробував викривати корупцію у будівельному секторі, тепер боїться за своє життя. Душутін випадково дізнався про частину значної агентурної мережі, яка, за його словами, готує проросійський переворот та криваві заворушення в Україні, про що він заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. Однак, каже він, українські правоохоронці не поспішають ані з її нейтралізацією, ані з захистом таких свідків, як він.

Олексій Душутін оперативно відгукнувся на пропозицію Радіо Свобода дати інтерв’ю. Він виглядав втомленим і напруженим, проте охоче відповів майже на всі наші запитання.

За словами Душутіна, він використовує кожну нагоду заявити про злочини російських посадовців та суддів проти нього, які причетні до захоплення його бізнесу та майна. Розмову з нами він теж почав з розповіді про те, як у нього у Росії забирали бізнес особи, наближені до керівництва російського Міноборони, міського суду Москви, а потім він скористався першою ж нагодою виїхати за кордон.

Всі прекрасно розуміли, що вони грабують. І в цьому брала участь уся вертикаль влади Росії. Вони фактично вигнали мене з країни

– Суддя Новікова (у березні минулого року – ред.) була вимушена випустити мене під домашній арешт. З напутнім словом: «Якщо зробиш хоч один дзвінок для захисту свого майна – я знов запроторю тебе до в’язниці». Отже, всі прекрасно розуміли, що вони грабують. І в цьому брала участь уся вертикаль влади у Росії. Вони фактично вигнали мене з країни: «Ніхто тебе не супроводжуватиме. Якщо ти безтолковий, не розумієш, що треба поїхати – можеш здохнути вдома». В мене відібрали все. Я поїхав із країни, сподіваючись, що мене залишать у спокої. Але не залишили: забрали квартиру в моїх батьків, банкрутують мій кінний завод та ріжуть моїх коней… А щойно я в’їхав до України – одразу з’явилися ті, хто заявив, що я їм винен грошей. Зателефонували на мобільний і сказали: «Не звертайся ні до яких правоохоронних органів. Правоохоронні органи Росії тобі допоможуть!». І сказали, як саме «допомагатимуть»: «дай грошей!»

– Хто вас змушував заплатити і кому?

– Адвокат Володимир Філімонов (представник російської колегії «Мосюрцентр», що вів переговори з Дашутіним про повернення його майна в Росії – ред.) напряму, на камеру, говорив: «Якщо ти не заплатиш Московському управлінню ФСБ 400 тисяч доларів за своє звільнення, то тебе привезуть звідки завгодно до Росії в мішку».

– З будь-якої країни?

– З будь-якої країни світу. Філімонов називає по прізвищах, кому дати грошей. І він ще зветься моїм захисником… Коли це закінчиться? Скільки треба дати, щоб залишили у спокої? Адвокат каже: мільйон євро. Питаю, кому саме? 400 тисяч – у ФСБ. 600 тисяч – (правоохоронцям) Романову і Агаф’євій. Другий, хто прийшов – Георгій Левчук (російський адвокат, виходець із України – ред.). Каже: тобі допоможе тільки СВР (Служба зовнішньої розвідки Росії). Я питаю: «Це та ж сама СВР, яка виманила мене до Росії та заарештувала?» Мені кажуть: ти ж маєш три вищі освіти, можеш послужити СВР вдалині від Батьківщини. Напиши заяву та надішли нам. Я заповнив анкети, а він додає: треба дати за вступ до лав СВР півмільйона доларів. А ще треба дати 170 тисяч доларів «Мосгорсуду». Тому суду, який тримав мене в тюрмі, змарнував мені життя і добре ім’я, відібрав здоров’я… У підсумку набігло півмільйона євро, і ще 300 тисяч я залишився винен…

«Те, що зробив Нагорний, виходить за рамки моралі»

– Розкажіть, як вас звела доля з Тимофієм Нагорним

Я нікого не звинувачував та не збираюся звинувачувати у державній зраді. Але те, що зробив Нагорний, виходить за рамки моралі щодо кого завгодно та чого завгодно

– Третім з-поміж цих осіб з’явився Тимофій Нагорний, про якого ви так хочете почути. Я взагалі не збирався звертатися до нього по допомогу. Я, в якого моя держава забрала все, що могла, нікого не збираюся звинувачувати у державній зраді. Але те, що зробив Нагорний, виходить за рамки моралі щодо кого завгодно та чого завгодно… Я займаюся організацією концертів у Канаді. Я звідси (з України) віз туди артистів і спортсменів. І привід для зустрічі з Нагорним був саме таким. Він сам дізнався про мою біду (втрату бізнесу в Росії – ред.), сам запропонував допомогу. Я лише мав необережність вислухати його. І коли я сказав: «добре, спитай там щодо мене», він сказав, що вирішуватиме моє питання через колишнього генпрокурора України Віктора Пшонку та його сина Артема, які мають близькі стосунки з генпрокурором Росії Юрієм Чайкою. В них обох синів звуть Артемами, вони разом їх хрестили.

– І Нагорний сам розповів про те, що працює на російські спецслужби?

Я не просив Нагорного розповідати як, де і для чого його вербували, як він хоче влаштовувати в Україні перевороти або виводити людей на вулиці – це була його власна ініціатива

– Я не просив його розповідати, як, де і для чого його вербували, як він хоче влаштовувати тут (в Україні) перевороти або виводити людей на вулиці – це була його власна ініціатива. Також я не маю права звинувачувати когось в Україні у держзраді, бо у вас це питання є досить розмитим. У вас є Микола Мельниченко, який записував на диктофон тодішнього президента Леоніда Кучму. Він спершу вважався героєм, потім – зрадником, потім знову героєм і знову – зрадником… Зараз, до речі, він ким вважається?

– Зараз про нього, чесно кажучи, взагалі забули.

– Тож Тимофій Нагорний сьогодні є зрадником, а навесні – буде героєм. Бо він каже, що навесні тут буде проросійський уряд.

– А як він це може знати напевне?

– Від своїх кураторів у Москві. Але повернімося до мене. Нагорний сказав: якщо я не пристану на його умови, то він вже вийшов на моїх ворогів тут, і тоді мене теж вивезуть звідси до Росії. Мої вороги – це рейдери. А в Україні я не маю ані ворогів, ні друзів. І я не маю ніякого стосунку до українських спецслужб, і вони до мене – теж.

– Але ж саме ви надали СБУ інформацію про Нагорного.

– СБУ саме отримало відео з Нагорним. Він сам про все розповів.

– Як це відбулося?

– Я написав заяву, що є три персонажі, які вимагають від мене грошей одночасно. Що ці гроші призначені таким і таким особам. Я сказав, що ці люди вимагають у мене грошей для Росії. Працівники СБУ взяли в мене заяву і відреагували так, як мали відреагувати за законом. Мені вони не давали ніяких обіцянок, і нічого від мене не просили. Просто зробили свою роботу.

– Ви розумієте, що, захищаючи свої інтереси, ви водночас допомогли Україні? Виявили російських агентів, а може й цілу їхню мережу.

Це ціла мережа. Але ваші правоохоронні органи це не цікавить. Вони заарештували трьох, провели брифінг і пораділи з того

– Це таки ціла мережа. Але, на жаль, ваші правоохоронні органи це не цікавить. Вони заарештували трьох, провели брифінг і пораділи з того.

Але ж очевидно: ті люди, які діяли щодо мене, вони були не самі.Той самий Нагорний говорив про своїх кураторів, про те, як його вербували, кому він носить інформацію, хто це підтримує в Україні – все-все. Це нікого не цікавить.

«Напередодні вибуху складів в Ічні Левчук розпитував про склади зброї навіть у мене!»

– Про кого ще йдеться? Можете назвати прізвища?

– Якби ці прізвища когось цікавили, вони були б уже заарештовані. А доки вони не заарештовані, навіщо їх називати, якщо ваші правоохоронні органи це не цікавить?! Нині зрада вашій Батьківщині оцінюється у 20 тисяч доларів, а шпигунство – у сім. Напередодні вибуху складів боєприпасів (в Ічні) Георгій Левчук (російський адвокат, фігурант справи Нагорного – ред.) просив у мене якусь інформацію про склади. Вдумайтеся: в мене, який щойно прилетів до України! Він ненормальний!

– Тобто, він просить інформацію в усіх, в кого тільки може?

– Він просто геть усіх вербує, от і все. Якби я спробував видобувати якусь інформацію – мене б узяли на гачок і тягнули би гроші, незалежно від того, я дав інформацію про склади боєприпасів чи, наприклад, про ваше пересування. Сказали б: не робитимеш все, що скажемо – ми просто здамо тебе СБУ, і ти сядеш. Нагорного ж як завербували? Він пройшов (у Росії) детектори брехні, щомісяця возив їм звіти, і розраховував отримати гроші на вибори. Він прямо мені казав: «Олексію, якщо я зберу студентів у Палаці спорту, то я піду до Путіна з твоїм листом, розповім, як тебе кошмарили в Росії, як ти будеш підтримувати переворот тут, в Україні, та прихід проросійського президента. І тоді з тебе знімуть брехливі звинувачення.

– Отже, якщо вірити інформації, яку ви отримали від Нагорного, переворот в Україні готують, і дуже серйозно?

Коли одна країна нав’язує президента іншій – ви це вже проходили. У вас вже був Янукович. Який, зрештою, втік. Президент, якого обирає народ, – спирається на цей народ, а не біжить до тих, хто його призначив

– Нагорний – лише один з маленьких елементів. І він говорить, що з імовірністю 90% тут буде проросійський президент. Я кажу: «Добре, а якщо не буде? Невже українці самі не здатні вибрати собі президента? Вони що, якісь «унтерменші»? ... Зрештою, це ваша справа, якого президента і як обирати. Хочете – хай буде проросійський... Але, на мою думку, коли одна країна нав’язує президента іншій, то ви це вже проходили. У вас вже був Янукович. Який, зрештою, втік. Президент, якого обирає народ – спирається на цей народ. А не біжить до тих, хто його призначив… Я запитую в Нагорного: А якщо Україна не вибере проросійського президента? Він: «Тоді Москва дасть грошей…» Кажу: «Стривай! Москва візьме гроші з податків, які я платив, і дасть тобі?» Він відповів: «Ні, це гроші, вивезені з України машинами, 8 мільярдів доларів».

– Це відбувалося у 2014 році…

– Так. Він говорить про гроші, які вивозив екс-президент Віктор Янукович, тодішній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, колишній генпрокурор Віктор Пшонка, його заступник Ренат Кузьмін... Я спитав у Нагорного: звідки він знає Кузьміна? Виявляється, коли він був в Україні у розшуку, Тимофій Нагорний допоміг Кузьміну через аеропорт вилетіти до Росії. «Я знаю службу в аеропорті, якій дай грошей – і вона вивезе кого завгодно, без паспортного контролю. Гроші так само вивозили готівкою». Тобто взяті з України гроші працюватимуть проти України, на переворот? А як його зроблять? Нагорний відповів: «Дуже просто: якщо в кожному місті вивести по 50 тисяч студентів на вулиці, то ніякої сили, щоб розігнати їх, не буде».

Я йому кажу: «Маю трохи цинічне питання: ти ж українець? От вийдуть студенти, «російські» та «українські», одні будуть «ковбасити» інших з криком «Путін прийде, порядок наведе», інші – з криком «Бандера прийде..»? У вас же це вже було! У вас в Одесі спалили 100 осіб (за даними слідства, під час протистоянь на вулиці та подальшої пожежі загинуло 47 осіб – ред.). І одна жінка сказала, що це лише «щеплення». А який масштаб «щеплення» ти хочеш зробити?», запитую. У вас же вже була сотня загиблих на Майдані (Небесна сотня – ред.). Вам мало? Ти хочеш наступного року «додати»? Це – нормально?!»

– І що вам відповів Тимофій Нагорний?

– Що це – політика.

– Тобто це міркування в дусі Володимира Рубана (лідер «Офіцерського корпусу», обвинувачений в підготовці до теракту та до повалення конституційного ладу – ред.) який говорив про те, що потрібно 400 тисяч жертв…

Заплачені мною податки підуть на те, щоб ви, українці, за ці гроші вбивали одне одного. Ви би погодилися платити за це?

– Мені стало прикро ось через що. В Росії я платив податки – мільйони доларів. Тепер всі мої підприємства переписані на 24-річного вихідця з України, і податків він не платить. А заплачені мною податки підуть на те, щоб ви, українці, за ці гроші вбивали одне одного. Ви би погодилися платити за це? І при цьому Путін вважає, що українці і росіяни – один народ.

– Виходячи з такої його позиції, зараз він вчиняє такий собі «канібалізм»?

– Справжнісінький. Взагалі я вважаю, що їхати до України на танках, влаштовувати тут перевороти, «насаджувати» свого президента – це дурниця. І це не в інтересах Росії. Знаєте, що, на мою думку, в інтересах Росії? Дати українцям по гектару землі на Далекому Сході. Де вже чотири тисячі квадратних кілометрів забрали китайці. Бо якщо не дати землю українцям, то китайці її заберуть. Треба не їхати до України на танках, а запрошувати людей на роботу. І тоді вибудуються нормальні відносини між країнами. А не «нагорних» наймати, які тут на мої гроші будуть влаштовувати убивство одних студентів іншими.

Російський бізнесмен про «русский порядок»

– Якщо Нагорний вважає, що в Росії прийде порядок, то подивіться на мене: це – порядок?! Подивіться на жителів Донецька і спитайте, який в них порядок. Якщо вони майже всі – тут, якщо населення Києва виросло на мільйон. Чому ж вони тікають від цього «порядку»? І чому ви з Києва не їдете на роботу до Донецька? Може б з’їздили, адже кажуть, там створили робочі місця, умови для бізнесу, інвестиції?!

А з Москви – не за моїми словами, а за словами представника президента (Росії – ред.) з захисту прав підприємців, виїхало півтора мільйона представників бізнесу, і ще 200 тисяч – сидить у тюрмах. Що це таке? Це «вихід» більший, ніж був у 1917 році, хоча тоді до складу Російської імперії входили ще й Польща, Фінляндія, ваша Україна і всі країни Закавказзя. Це порядок, коли до твоєї квартири вдираються люди з автоматами, що в Москві, що в Донецьку? І викидають, як моїх батьків, на вулицю, і кажуть їм, що вони «продали свою квартиру» 24-річному українцю з Донецька. Це – порядок? Ви такого порядку тут (в Україні) хочете? Тоді голосуйте за Нагорного! Партія зветься «Плечем к плечу», це, як на мене, особливий цинізм.

Я просто побачив це, як сторонній спостерігач – і жахнувся. Цьому так само були здивовані ті офіцери СБУ, які це побачили…

Не я звинувачував Нагорного. Він сам себе звинуватив. І це вам, українцям, давати оцінку його словам і діям. Ви самі вільні визначити, коли він брехав, а коли – говорив правду

Але це не я звинувачував Нагорного. Він сам себе звинуватив. І це вам, українцям, давати оцінку його словам і діям. Ви самі вільні визначити, коли він брехав, а коли – говорив правду. Мені на відеокамеру, чи вам – у залі суду? Коли він мені говорив: «Я був завербований ФСБ, політиками і щомісяця відвозив звіти, а ось – мій куратор», чи вам, у суді, що мовляв, він ніколи не був завербований? Я вважаю, що в цій частині він мені казав правду, бо наводив аргументи, факти, називав людей, яких я знаю.

– Про яку кількість людей у цій проросійській мережі він говорив?

– По-перше, Нагорний казав, що він використовує тут (в Україні) спортсменів. Які, до речі, прийшли до суду, на його захист, не розуміючи, кого захищають. Окрім того, він називав людей, що підтримують його в Росії. Це вся оця стара команда, яка вижила, а у вас перебуває у розшуку. Він сам казав, що екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна боїться пів-України, бо він в них повідбирав бізнес, він кидав їх до в’язниць так само, як мене кинули у Росії. Ці люди втекли. І тепер вони чекають сигналу Кремля, щоб їм вказали, кого за вкрадені гроші тут підтримувати і в кого інвестувати.

– Цікаво, прізвище «Медведчук» він в цьому контексті згадував?

– Ні.

– І останнє, мабуть, запитання: чи почуваєтеся ви в безпеці (адже ви багато чого повідомили про роботу російських спецслужб), чи потребуєте ви захисту в Україні?

– По-перше, так, потребую. По-друге, ніхто надавати мені захист не збирається. По третє, я не планую залишатися в Україні: не маю що тут робити, а ще мені просто небезпечно тут перебувати. І, за оцінками багатьох, новий труп потрібен всім. Українським спецслужбам, які скажуть: подивіться, що коїть Москва! Російським спецслужбам, які скажуть: всіх, хто піде спілкуватися з іноземними правоохоронними органами, чекає така сама доля. Рейдерам, які відібрали моє майно і хочуть врешті «заткнути» мене. Та вони вже й приїхали сюди!

Ви запитуєте, мережа це чи ні? Це організована злочинна група, міжнародна, з надпотужною підтримкою з Росії. Яка може у вас (в Україні – ред.) здійснити все: від перевороту до рядового убивства. Адвокат, якого хапала поліція, каже: «Куліш вже тут, він знімає все на камеру». Куліш – це рейдер, що вийшов з тюрми. Який переписував в інтересах Анатолія Сердюкова (екс-міністра оборони Росії) всі мої будівлі, за що був засуджений. Який прописався у квартирі мого батька, до цього її пограбувавши. На нього зараз порушено шість кримінальних справ, а він тут зараз знімає відео – підтримує Тимофія Нагорного через два дні після арешту.

– Для цього він приїхав до України?

– А ви думаєте, що він один?... У вас тут все пронизане зрадою. У день їхнього арешту до мене телефонує офіцер СБУ на прізвище Мись: «Олексію Вікторовичу, мені треба поставити вам пару запитань. Приїжджайте до СБУ з питання… (далі нерозбірливо)». З якого питання? Хто ви взагалі такий? Каже, 5-й відділ, військова контррозвідка. Я прийшов до тих, до кого написав заяву. Кажу: Ви хто? СБУ? Ні, кажу, ви самозванці. Ось він з СБУ, він мені телефонував. Покликали цього Мися. Питають: що ти хотів від людини? Каже – ні, нічого. А де ти взяв його телефон, щоб телефонувати за дві години до арештів? Каже: «Ну, ви ж півтора роки тому були в Україні, і, мабуть, телефонували на гарячу лінію СБУ».

– Півтора роки тому?

Наявні п'ять основних ознак організованого злочинного угруповання: єдиний злочинний умисел, єдине керівництво та фінансування, «омерта» – обітниця мовчанки в разі арешту, і попередження інших членів

– Так. Оперативність – вражаюча! От що це таке? Певно, що у вас таки буде проросійський уряд, Тимофій Нагорний – має рацію. Подивіться: у вас заарештованих, які готували держпереворот, називають шахраями. І випускають з-під варти. Ви уявіть собі таке у Росії! Наявні п'ять основних ознак організованого злочинного угруповання: єдиний злочинний умисел, єдине керівництво та фінансування, «омерта» – обітниця мовчанки в разі арешту, і попередження інших членів. Адвокати, які знають, як зменшити термін покарання за шахрайство, як піти на угоду зі слідством, нічого цього не роблять. А звертаються по допомогу, знаєте куди? До Росії! Щоб попередили інших, що тут, мовляв, заарештовують! По-друге, сюди приїхали російські адвокати, і про це прямо говорять захисники Нагорного на прес-конференції. Якщо він рядовий шахрай, а не член цієї ОЗГ, то звідки російські адвокати? Звідки російське телебачення, якщо він не завербований російський агент? Звідки посли і консули? До мене за шість років в’язниці консул не приїхав жодного разу. А я сидів за брехливими звинуваченнями.

– Ви плануєте повертатися до Канади? Як ви вважаєте, там вас захистять?

– Я не знаю, куди їхати. Ніхто і ніде не захистить.

Олексій Душутін – колишній співвласник компанії «Оборонсервіс», що входила до складу ВАТ «Військово-будівельне управління Москви». У 2011 році він був заарештований за підозрою в шахрайстві. У 2014 році його засудили до 3,5 років колонії та визнали винним у тому, що він продав 17 об’єктів нерухомості Міноборони Росії за заниженою вартістю. Поки Душутін відбував покарання, проти нього відкрили ще одну справу про шахрайство – звинуватили в спробі продати будівельну базу за заниженою ціною. Свою провину в обох кримінальних справах бізнесмен заперечував. У 2017 році його перевели під домашній арешт, після чого йому вдалося втекти з Росії до Канади. Цього літа Тверський суд Москви оголосив його в розшук.

Тимофій Нагорний перебуває під арештом за рішенням Київського апеляційного суду. СБУ підозрює його у тому, що він, як агент ФСБ, нібито мав створити в Україні партію для просування російських інтересів. Сам Нагорний відкидає такі звинувачення.

Радіо Свобода звертається до Служби безпеки України з проханням дати оцінку новим фактам, які озвучив Олексій Душутін та ризикам проросійського державного перевороту, про які він згадує.

Також Радіо Свобода пропонує висловитися щодо фактів про які говорить Дашутін, захистові Тимофія Нагорного та іншим учасникам подій, і з готовністю опублікує їхні точки зору.