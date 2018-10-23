Радіо Свобода Daily: Нагорного завербували в Росії, він мав створити партію в Україні – СБУ

Справа Тимофія Нагорного

Бізнесмен, екс-чоловік олімпійської гімнастики Лілії Підкопаєвої Тимофій Нагорний знову потрапив під арешт після рішення Київського апеляційного суду.

Нагорному висунуті підозри в скоєнні двох злочинів: державної зради (ст. 111 ККУ) та шахрайства (ст. 190 ККУ). За версією слідства, у вересні 2014 року підозрюваного завербували російські спецслужби в Москві, коли він поїхав туди брати участь у «Марші миру».

Підозра в шахрайстві полягає в тому, що, за версією слідства, Нагорний отримав від російського бізнесмена Олексія Дашутіна 1 мільйон євро. СБУ стверджує, що за ці гроші українець обіцяв допомогти Дашутіну позбутися кримінального переслідування в Росії за посередництвом сина екс-прокурора України Артема Пшонки.

Крім цього, СБУ підозрює Нагорного у тому, що він, як агент ФСБ, нібито мав створити в Україні партію для просування російських інтересів. Сам Нагорний відкидає такі звинувачення.

Далі не менш важливі повідомлення коротко.

У Шевченківському суді Києва почали читати обвинувальний акт у справі над екс-депутатом Миколою Мартиненком та іншими особами, яких звинувачують у привласненні коштів державних підприємств «Енергоатом» та «СхідГЗК».

Верховний суд визнав законним користування транзитними автівками з єврономерами. У рішенні суду вказано, що це не є адміністративним правопорушенням, передбаченим ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України.

У Криму скасували режим надзвичайної ситуації, запроваджений після нападу в Керчі.

Путін підписав указ про санкції проти України і доручив урядові Росії скласти список юридичних і фізичних осіб, проти яких застосують санкції, а також визначити, якими саме будуть обмежувальні заходи.

«Росія просувається до Лівії»

Тим часом сама ​«Росія просувається до Лівії» –​ така назва статті у газеті The Washington Times одного з найобізнаніших вашингтонських журналістів Білла Гертца. Він автор шести книг, чотири з яких стали у США національними бестселлерами; людина, яка понад три десятки років пише для цієї газети на теми національної безпеки і знає стільки, що його навіть до академії ФБР, національного оборонного університету, та до ЦРУ із лекціями запрошують ​розповісти про своє бачення того, як далі поводитиметься Росія і як цьому протидіяти. Стаття Гертца базувалася зокрема й на оперативній інформації, яку він отримав у високих вашингтонських кабінетах. Як Москва використовує найманців, яких українці вже бачили на Донбасі? І навіщо націлилася на Лівію? Білл Гертц розповів про це в інтерв‘ю кореспонденту Української редакції Радіо Свобода.

Марихуана: наркотик чи ліки?

Вона допомагає при анорексії, лікуванню раку та епілепсії. Мова про марихуану, яка в Україні суворо заборонена як наркотик, а на Заході все більше країн її легалізують та активно використовують рослину в лікувальних цілях. За даними деяких вітчизняних науковців та лікарів, понад 2 мільйони українців потребують лікування препаратами на основі канабісу. Однак не можуть ані лікуватись, ані привезти з-за кордону через повну заборону.

Наші кореспонденти показали проблему легалізації марихуани на прикладі шестирічної Дарини Ткаченко. Дівчинка одна з тих, кому подібне лікування могло би неабияк допомогти. Її діагноз – синдром Леннокса-Гасто, фармакорезистентна форма епілепсії, яка не піддається медикаментозному лікуванню. Самотужки Даринка не може ходити, їсти та навіть розмовляти.

Повернення збірної України з юнацької Олімпіади

Збірна України повернулася з ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які відбулися в аргентинському Буенос-Айресі. Спортсменів віком від 15 до 18 років в аеропорту «Бориспіль» зустріло близько сотні фанатів, родичі і друзі.



У Буенос-Айресі збірна України здобула 23 нагороди в 13 видах спорту: сім золотих та по вісім срібних і бронзових нагород. На Юнацьких Олімпійських іграх не ведеться офіційний командний залік, проте в неофіційному – Україна потрапила до десятки найсильніших команд.

Окремо про свій шлях до головної медалі, про переживання батьків та свої плани на майбутнє Радіо Свободі розповіли Ярослава Магучіх, Катерина Чорній та Іван Тищенко.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Золота» молодь: непереможні українці на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх – фото

Проектуйте свій успіх! Він обов’язково прийде!

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