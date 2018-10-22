Справа екс-чоловіка Подкопаєвої: апеляційний суд відправив Нагорного під арешт

Бізнесмен, екс-чоловік олімпійської гімнастики Лілії Підкопаєвої Тимофій Нагорний 22 жовтня знову потрапив під арешт після рішення Київського апеляційного суду. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

4 жовтня Печерський районний суд Києва прийняв рішення про арешт Нагорного з можливістю виходу під заставу в розмірі 528 600 гривень. Соратники бізнесмена внесли цю суму 10 жовтня, після чого він вийшов на свободу.

22 жовтня апеляційний суд розглядав дві скарги на рішення Печерського суду: прокуратури та адвоката Нагорного. Слідство у своїй апеляції просило скасувати можливість виходу підозрюваного під заставу та повернути його до СІЗО. Захист вимагав відпустити Нагорного на поруки народного депутата Віталія Купрія та олімпійського чемпіона Богдана Макуца. Після розгляду цих скарг суд прийняв рішення задовольнити апеляцію прокуратури.

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В цей же день вранці глава київського управління СБУ Олег Валендюк провів брифінг, на якому оголосив, що Нагорному висунуті підозри в скоєнні двох злочинів: державної зради (ст. 111 ККУ) та шахрайства (ст. 190 ККУ). За версією слідства, у вересні 2014 року підозрюваного завербували російські спецслужби в Москві, коли він поїхав туди брати участь в «Марші миру».

Підозра в шахрайстві полягає в тому, що, за версією слідства, Нагорний отримав від російського бізнесмена Олексія Дашутіна 1 мільйон євро. СБУ стверджує, що за ці гроші українець обіцяв допомогти Дашутіну позбутися кримінального переслідування в Росії за посередництвом сина екс-прокурора України Артема Пшонки. 22 жовтня СБУ опубліковала записи прихованого спостереження за Нагорним, які, за версією слідства, підтверджують його причетність до злочинів.

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Нагорний всі звинувачення відкидає, і стверджує, що його не вербували російські спецслужби. На суді він заявив, що росіянин Дашутін дійсно давав йому гроші, але не для того, щоб позбутися кримінального переслідування, а для створення нової політичної сили в Україні. Справжність відеозаписів, оприлюднених СБУ, Нагорний та його адвокат коментувати відмовилися.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент «Фонду волонтерів України», директор міжнародної компанії «Спорт-сервіс». З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.