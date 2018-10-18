Справа екс-чоловіка Подкопаєвої: розгляд апеляції на арешт перенесено, Нагорний поки на свободі

Київський апеляційний суд 18 жовтня втретє переніс розгляд скарг на арешт бізнесмена та громадського діяча Тимофія Нагорного. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У засіданні було оголошено перерву, оскільки суд задовольнив відповідне клопотання адвоката Катерини Войтенко. Вона просила перенести розгляд апеляції – за словами Войтенко, її клієнт не встиг ознайомитись з матеріалами судового провадження, оскільки до вчорашнього дня перебував у лікарні.

До того, як суд оголосив перерву, про свій намір взяти Нагорного на поруки заявили народний депутат України Віталій Купрій і олімпійський чемпіон 1980 року Богдан Макуц. Судді долучили до справи їхні клопотання, вони будуть розглянуті пізніше.

Перед засіданням біля будівлі суду пройшов пікет на підтримку Тимофія Нагорного. У ньому брали участь кілька десятків людей: переважно студенти і люди пенсійного віку. Чергове засідання призначене на 22 жовтня.

Печерський районний суд Києва 4 жовтня ухвалив рішення про арешт Тимофія Нагорного на 2 місяці з правом виходу під заставу в розмірі 528 600 гривень. Він скористався ним і вийшов на свободу 11 жовтня. Прокуратура подала скаргу на рішення Печерського суду, хоче позбавити Нагорного можливості вийти під заставу і знову відправити його під арешт.

18 жовтня розгляд цієї апеляції було перенесено вже втретє, до цього засідання переносилися 9 і 10 октябяря.

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СБУ відкрило проти Тимофія Нагорного провадження за двома статтями Кримінального кодексу: 111-ю (державна зрада) та 190-ю (шахрайство). За словами самого Нагорного, підозра в держзраді полягає в тому, що у вересні 2014 року в Москві його нібито завербувала ФСБ після акції «Марш миру», в якій він брав участь.

Також бізнесмен, за даними прокуратури, підозрюється в заволодінні коштами шахрайським способом. Але подробиці цього епізоду провадження не коментує ні слідство, ні захист.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент «Фонду волонтерів України», директор міжнародної компанії «Спорт-сервіс». З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.