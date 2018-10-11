Колишній чоловік гімнастки Подкопаєвої вийшов на свободу під заставу

Бізнесмен і меценат Тимофій Нагорний, якого підозрюють в державній зраді та шахрайстві, вийшов на свободу під заставу. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

Близько 16.00 11 жовтня Нагорний вийшов з відділення забезпечення досудового розслідування СБУ в Києві, в якому його утримували під арештом сім днів. Його зустрічали кілька десятків друзів і прихильників, які влаштували пікет біля будівлі спецслужби. Бізнесмен подякував присутнім за підтримку і заявив, що він не скоював злочинів, в яких його звинувачують.

За кілька годин до цього прокуратура намагалася оскаржити можливість виходу Нагорного під заставу. Відповідне клопотання мав розглянути Київський апеляційний суд, однак суддівська колегія перенесла засідання на 18 жовтня. Приводом для перенесення засідання стало задоволене клопотання адвоката Катерини Войтенко, яка просила оголосити перерву, щоб її клієнт міг ознайомитися з матеріалами справи.

До засідання біля будівлі суду поліцейські затримали друга Тимофія Нагорного Едуарда Чекіна. Його поклали обличчям на землю, закували в наручники, посадили в машину і відвезли в Солом'янське районне відділення НПУ. Там Чекін поскаржився на погане самопочуття, з райвідділу його забрала бригада швидкої допомоги і відвезла в лікарню. За словами друга Нагорного, причину затримання йому не пояснили. Прес-секретар київського управління Нацполіціі Оксана Блищик заявила кореспонденту Радіо Свобода, що їй нічого не відомо про затримання.

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Тимофій Нагорний був затриманий 2 жовтня. СБУ відкрило проти нього провадження за двома статтями Кримінального кодексу: 111-ю (державна зрада) та 190-ю (шахрайство). Слідство поки не розголошує, які саме дії, за їхньою версією, можуть містити склад злочину.

За словами самого Нагорного, підозра в держзраді полягає в тому, що у вересні 2014 року в Москві його нібито завербувала ФСБ після акції «Марш миру», в якій він брав участь. Підозру в шахрайстві бізнесмен не коментує. На даний момент відомо тільки те, що в цьому епізоді кримінальної справи фігурує російський бізнесмен Олексій Дашутін, оголошений в Росії в розшук за підозрою в шахрайстві. Але його роль в провадженні проти Нагорного не коментує ні звинувачення, ні захист.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент «Фонду волонтерів України», директор міжнародної компанії «Спорт-сервіс». З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.