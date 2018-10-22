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22 Жовтень 2018, Київ 20:15
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Вибори в Україні та спецслужби Росії. СБУ висунула чергове звинувачення

Вибори в Україні та спецслужби Росії. СБУ висунула чергове звинувачення
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СБУ звинувачує громадського діяча, екс-чоловіка олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного в тому, що він, як агент ФСБ, мав створити в Україні партію в інтересах Росії. Нагорний відкидає звинувачення. 22 жовтня він потрапив під арешт після рішення Київського апеляційного суду. Як російські спецслужби можуть впливати на ситуацію в Україні, про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політтехнолог Борис Тизенгаузен, екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж та журналіст Аркадій Бабченко.

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