СБУ про справу Нагорного: ФСБ доручила йому створити партію для дестабілізації в Україні

У Службі безпеки України заявляють, що бізнесмен, екс-чоловік олімпійської гімнастики Лілії Підкопаєвої Тимофій Нагорний, за завданням ФСБ Росії, мав створити політичну партію для дестабілізації ситуації в Україні.

Як заявив 22 жовтня голова управління СБУ в Києві й Київській області Олег Валендюк, ця партія мала взяти участь у виборах і лобіювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України до ЄС і НАТО, а також порушувати питання про надання російській мові статусу державної мови в Україні.

18 жовтня Київський апеляційний суд втретє переніс розгляд скарг на арешт Нагорного. Чергове засідання призначене на 22 жовтня.

Як повідомляло Радіо Свобода, Печерський районний суд Києва 4 жовтня ухвалив рішення про арешт Тимофія Нагорного на 2 місяці з правом виходу під заставу в розмірі 528 600 гривень. Він скористався ним і вийшов на свободу 11 жовтня. Прокуратура подала скаргу на рішення Печерського суду, хоче позбавити Нагорного можливості вийти під заставу і знову відправити його під арешт.

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СБУ відкрила проти Тимофія Нагорного провадження за двома статтями Кримінального кодексу: 111-ю (державна зрада) та 190-ю (шахрайство).

Нагорний звинувачення на свою адресу відкидає.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент «Фонду волонтерів України», директор міжнародної компанії «Спорт-сервіс». З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.