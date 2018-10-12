Колишній чоловік Подкопаєвої під підозрою: що приховано в його справі, а що відомо

Бізнесмен і громадський діяч Тимофій Нагорний вийшов на свободу після семи днів арешту. За нього внесли заставу в розмірі понад 528 тисяч гривень, частину грошей дала колишня дружина, олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва. Бізнесмена підозрюють у державній зраді та шахрайстві, але що саме, за версією СБУ, зробив Нагорний, не розголошується ні слідством, ні захистом.

Тимофій Нагорний був затриманий у Києві 2 жовтня. В цей же день у його квартирі відбувся обшук. 4 жовтня Печерський районний суд відправив Тимофія під арешт із правом виходу під заставу в розмірі 528 600 гривень.

Нагорний – бізнесмен, меценат, громадський діяч і продюсер. Він є директором компанії «Спорт-сервіс» і головою організації «Фонд волонтерів України». З 2002 по 2009 роки був одружений на українській гімнастці Лілії Подкопаєвій. У спортсменки та її колишнього чоловіка двоє дітей: прийомний син і молодша дочка.

Про те, що Нагорний перебуває за ґратами, стало відомо тільки 8 жовтня, коли інформацію про це розмістив у Facebook його знайомий Роман Редвежук. По тому речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що чоловік Подкопаєвої взятий під варту у зв’язку з кримінальним провадженням, відкритим за статтями 111 і 190 Кримінального кодексу – «державна зрада» і «шахрайство». Представниця спецслужби повідомила, що ведеться досудове розслідування, подробиці якого не розкрила.

На рішення про арешт Нагорного в апеляційний суд було подано 2 скарги: одна – від прокуратури, друга – від адвоката Тимофія. Захист зміст своєї апеляції не розкривав, а слідство хотіло посилити запобіжний захід і скасувати можливість вихід під заставу.

10 жовтня друзі Нагорного зібрали необхідну суму, щоб він вийшов на волю. Вранці адвокат бізнесмена приїхала в київський ізолятор СБУ, в якому перебував Тимофій, щоб його забрати. Але там сказали, що Нагорного вже відвезли в суд на розгляд апеляції.

Перед засіданням поліцейські затримали друга Нагорного Едуарда Чекіна. Біля будівлі суду його поклали обличчям на землю, закували в наручники та відвезли в Солом’янське районне відділення НПУ. Там Чекін поскаржився на погане самопочуття, і швидка відвезла його в лікарню. За його словами, поліцейські так і не пояснили йому причини затримання. Речниця київського відділення Нацполіції Оксана Блищук сказала кореспондентові Радіо Свобода, що їй не відомо про цей випадок.

Тим часом Київський апеляційний суд задовольнив клопотання адвоката Нагорного, яка попросила перенести засідання на 18 жовтня, щоб її клієнт ознайомився з матеріалами справи. Прокуратура не встигла оскаржити вихід бізнесмена під заставу. Під конвоєм підозрюваного відвезли назад в ізолятор і через кілька годин відпустили. Його зустрічали близько 20 друзів і соратників.

Епізод 1: вербування на «марші миру»

Коли Нагорний опинився на волі, він оголосив, що СБУ підозрює його в роботі на російські спецслужби. За словами бізнесмена, слідство вважає, що він був завербований у вересні 2014 року, коли поїхав до Москви брати участь у «Марші миру». Це акція проти війни в Україні, яку організовувала російська ліберальна опозиція.

Нагорний у ній дійсно брав участь. Він ішов у колоні у вишиванці і ніс великий український прапор. Після акції його заарештували на 5 діб, із цього приводу МЗС України надсилало ноту протесту в Москву, а соратники бізнесмена пікетували посольство Росії в Києві із закликом звільнити Тимофія.

Після свого звільнення Нагорний говорив в інтерв’ю, що на «Марш миру» його запросив чоловік на ім’я Микола, який знайшов українця в соціальних мережах. Після акції він запропонував Тимофієві дати інтерв’ю для російського «Першого каналу». Але в місці, де, за словами Миколи, мала бути знімальна група, були тільки поліцейські, які затримали Нагорного та ще одного його соратника.

У 2014 році, опинившись на волі, Тимофій заявляв, що реальною причиною його арешту міг стати приїзд на Донбас співака Андрія Макаревича, який був в Україні на місяць раніше якраз на запрошення Нагорного.

За яких обставин російські спецслужби, за версією СБУ, завербували Нагорного, на цей момент невідомо. Нагорний та його адвокат подробиці не повідомляють, але при цьому спростовують звинувачення в роботі на російські спецслужби.

«Після всього того, що ми зробили для України на «Марші миру» і перед цим для приїзду Андрія Вадимовича Макаревича, який захищав український народ і виступав перед українськими дітьми, Служба безпеки України вважає, що в них є підстави робити такі страшні звинувачення на мою адресу», – заявив Нагорний.

Слідство суттєвих подробиць із цього епізоду не розголошує. Прокурор Олексій Сибіряков, який здійснює процесуальне керівництво в цій справі, сказав кореспондентові Радіо Свобода, що «ознаки державної зради» містять «окремі висловлювання Нагорного». Які це висловлювання і де вони були зроблені, він не пояснив, пославшись на таємницю слідства.

Епізод 2: шахрайство і російський бізнесмен-утікач

Другий епізод у кримінальній справі Нагорного поки що вкритий таємницями ще більше, ніж перший. Прокурор Олексій Сибіряков заявив, що бізнесмен підозрюється в заволодінні коштами шахрайським способом. Він відмовився коментувати, за яких обставин, за версією слідства, підозрюваний заволодів цими грошима і кому вони належали.

В епізоді з шахрайством фігурує російський бізнесмен Олексій Дашутін. Але який саме стосунок він має до справи, поки невідомо.

Дашутін – колишній співвласник компанії «Оборонсервіс», що входила до складу ВАТ «Військово-будівельне управління Москви». У 2011 році він був заарештований за підозрою в шахрайстві. У 2014 році його засудили до 3,5 років колонії та визнали винним у тому, що він продав 17 об’єктів нерухомості Міноборони Росії за заниженою вартістю. Поки Дашутін відбував покарання, проти нього відкрили ще одну справу про шахрайство – звинуватили в спробі продати будівельну базу за заниженою ціною. Свою провину в обох кримінальних справах бізнесмен заперечував. У 2017 році його перевели під домашній арешт, після чого йому вдалося втекти з Росії до Канади. Цього літа Тверський суд Москви оголосив його в розшук.

Рік тому Дашутін з’явився в Україні, де зустрівся з Нагорним. 4 жовтня в Печерському суді Києва український бізнесмен розповів, що тоді росіянин виявив бажання допомагати гімнастам.

У відповідь Нагорний, за його словами, організував Дашутіну зустріч у Конча-Заспі зі спортсменами. Бізнесмен каже, що цього року він знову допоміг росіянинові зустрітися зі спортсменами, але цього разу не з гімнастами, а з плавцями, зокрема з олімпійською чемпіонкою Яною Клочковою.

Нагорний не повідомляє, що між ним і Дашутіним сталося потім і який стосунок росіянин має до його кримінальної справи. Кореспондент Радіо Свобода попросив Тимофія Нагорного прокоментувати цю тему, коли він вийшов з ізолятора. Але соратники Нагорного, які були поруч, сказали йому не відповідати на це запитання. І поки роль Дашутіна залишається однією з головних загадок у цій історії.